В Киеве для населения снизили тарифы на отопление

Тарифы понизили на 4,1%.

Национальная комиссия регулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), снизила тариф столичной энергогенерирующей компании Киевэнерго на отопление для населения на 4,1%.

Об этом сообщает УНИАН.

Читай также: Киевлянам дали горячую воду после ночевки в офисе Киевэнерго

Комиссия установила для Киевэнерго тарифы на услугу по централизованному отоплению для потребителей при наличии квартирного или домового счетчика на уровне 1355,83 грн/Гкал и 31,55 грн за квадратный метр отапливаемой площади в месяц для абонентов жилых домов без домовых и квартирных приборов учета.

Все тарифы указаны с учетом НДС.

Напомним, 12 декабря заместитель мэра Киева Петр Пантелеев заявил, что в Киеве вернут старые методы расчета за тепло для домов, в которых не установлены индивидуальные или общедомовые счетчики. 11 декабря в Киевэнерго сообщили, что 70% теплосетей столицы исчерпали 25-летний ресурс эксплуатации и нуждаются в замене.