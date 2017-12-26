На Новый год мужчина в Киеве совершил самоубийство во время празднования НГ. У погибшего остались жена и ребенок.

Я вам устрою праздник: киевлянин прыгнул с 13 этажа

Я вам устрою праздник: киевлянин прыгнул с 13 этажа

В Киеве в канун Нового года, 31 декабря 2017 года, 36-летний мужчина выбросился из окна. Об этом сообщает сайт Информатор и сообщество dtp.kiev.ua.

ЧП произошло по адресу бульвар Вацлава Гавела, 36в около 22:10. Сообщается, что мужчина выбросился из окна балкона квартиры своих родителей.

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“Хотите праздник? Я вам устрою праздник“ - цитирует последние слова мужчины dtp.kiev.ua. Паблик уточняет, что он упал с 13 этажа.

Очевидцем происшествия стал таксист, который привез по данному адресу пассажирку. В свете фар он увидел у подъезда лежащего мужчину.

У погибшего остались жена и ребенок. По словам вдовы Ирины, муж работал водителем. В праздничную ночь он решил зайти к родственникам, поздравить с Новым годом. Он выпивал со всеми. Как оказался у окна балкона, родители не видели. Успели заметить только ноги, когда он упал.

Причин такого поступка жена скончавшегося не понимает. Она говорит, что скандалов или конфликтов в семье накануне происшествия не было.

Напомним, 15 декабря в Киеве выбросилась из окна пенсионерка. А в ноябре в столице мужчина застрелился на остановке общественного транспорта.