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Под Киевом железнодорожник спас водителя от столкновения с поездом

Комментариев: 1
Водитель джипа из-за спешки застрял на железнодорожном переезде.
Поезд пронесся спустя секунды после отъезда авто
Поезд пронесся спустя секунды после отъезда авто
скриншот из видео

На переезде в Боярке (Киевская область) железнодорожник спас торопившегося водителя, который застрял между шлагбаумами, от столкновения с поездом. Об этом сообщает LB.ua.

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На видеозаписи, которую заснял на авторегистратор один из свидетелей, владелец иномарки не остановился на запрещающий сигнал светофора в надежде проскочить переезд, но в итоге оказался зажат между шлагбаумами. Водитель пытался маневрировать, но съехать с путей у него не получилось. 

Железнодорожник, находящийся на переезде, подбежал к авто и руками поднял шлагбаум, тем самым освободив путь машине. Владелец внедорожника Mercedes успел отъехать в сторону, буквально за несколько секунд до того, как мимо пронесся поезд.

Железнодорожник предотвратил ДТП на переезде
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Напомним, 24 ноября в австралийском городе Мельбурн, на железнодорожной платформе спасли женщину, которая чуть не погибла под колесами поезда. Ранее 25 августа на переезде в Киевской области столкнулись пассажирский поезд, следовавший в Киев из Бердянска, и автомобиль Lexus.

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Теги: Боярка, железнодорожник, переезд, поезд, автомобиль
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Комментариев (1)
Dnepr_Dnepr    02.01.2018, 11:38
Оценка:  0
Dnepr_Dnepr
просто бы снес шлагбаум и все. а если бы не подбежали и все не сделали за водителя мерса, привык что холопы всегда рядом
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