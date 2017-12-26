Под Киевом железнодорожник спас водителя от столкновения с поездом
На переезде в Боярке (Киевская область) железнодорожник спас торопившегося водителя, который застрял между шлагбаумами, от столкновения с поездом. Об этом сообщает LB.ua.
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На видеозаписи, которую заснял на авторегистратор один из свидетелей, владелец иномарки не остановился на запрещающий сигнал светофора в надежде проскочить переезд, но в итоге оказался зажат между шлагбаумами. Водитель пытался маневрировать, но съехать с путей у него не получилось.
Железнодорожник, находящийся на переезде, подбежал к авто и руками поднял шлагбаум, тем самым освободив путь машине. Владелец внедорожника Mercedes успел отъехать в сторону, буквально за несколько секунд до того, как мимо пронесся поезд.
Напомним, 24 ноября в австралийском городе Мельбурн, на железнодорожной платформе спасли женщину, которая чуть не погибла под колесами поезда. Ранее 25 августа на переезде в Киевской области столкнулись пассажирский поезд, следовавший в Киев из Бердянска, и автомобиль Lexus.