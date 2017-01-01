Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Радикалы завершили акцию у Киево-Печерской лавры

Комментариев: 0
Жертв и пострадавших нет.

Радикалы националистической организации С14 завершили протестную акцию возле Киево-Печерской Лавры. "Акция возле Киево-Печерской Лавры завершилась", - сказано на странице организации в Facebook вечером в понедельник, 8 января.

На месте акции присутствовали правоохранители, однако о возможных задержанных и пострадавших информации нет

Ранее въезд в Киево-Печерскую лавру заблокировали около 30 человек в балаклавах из праворадикальной организации С14.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: церковь, УПЦ МП, Киево-Печерская Лавра, радикалы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь