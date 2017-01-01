Радикалы завершили акцию у Киево-Печерской лавры

Жертв и пострадавших нет.

Радикалы националистической организации С14 завершили протестную акцию возле Киево-Печерской Лавры. "Акция возле Киево-Печерской Лавры завершилась", - сказано на странице организации в Facebook вечером в понедельник, 8 января.

На месте акции присутствовали правоохранители, однако о возможных задержанных и пострадавших информации нет

Ранее въезд в Киево-Печерскую лавру заблокировали около 30 человек в балаклавах из праворадикальной организации С14.