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Женщины в Саудовской Аравии впервые посетили футбольный матч

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Впервые в истории на спортивных трибунах присутствовали женщины.
 
В Саудовской Аравии в пятницу, 12 января, женщины впервые смогли посетить футбольный матч, сообщает Goal.com.
 
Матч между местными командами Аль-Ахли и Аль-Батен в рамках чемпионата страны прошел в городе Джидда.
 
Женщины смогли посетить матч благодаря указу, изданному властями Саудовской Аравии в конце октября 2017 года. Этим документом женщинам разрешено посещать спортивные мероприятия на стадионах страны.
В настоящее время в Саудовской Аравии три стадиона оснащены специальными семейными секторами, из которых женщины смогут наблюдать за игрой.
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Теги: футбол, Саудовская Аравия, видео, женщины, Стадион
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Источник: korrespondent.net

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