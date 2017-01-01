Женщины в Саудовской Аравии впервые посетили футбольный матч
Впервые в истории на спортивных трибунах присутствовали женщины.
В Саудовской Аравии в пятницу, 12 января, женщины впервые смогли посетить футбольный матч, сообщает Goal.com.
Матч между местными командами Аль-Ахли и Аль-Батен в рамках чемпионата страны прошел в городе Джидда.
Женщины смогли посетить матч благодаря указу, изданному властями Саудовской Аравии в конце октября 2017 года. Этим документом женщинам разрешено посещать спортивные мероприятия на стадионах страны.
12 января 2018 г.
В настоящее время в Саудовской Аравии три стадиона оснащены специальными семейными секторами, из которых женщины смогут наблюдать за игрой.
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