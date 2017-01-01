Женщины в Саудовской Аравии впервые посетили футбольный матч

Впервые в истории на спортивных трибунах присутствовали женщины.

В Саудовской Аравии в пятницу, 12 января, женщины впервые смогли посетить футбольный матч, сообщает Goal.com

Матч между местными командами Аль-Ахли и Аль-Батен в рамках чемпионата страны прошел в городе Джидда.

В настоящее время в Саудовской Аравии три стадиона оснащены специальными семейными секторами, из которых женщины смогут наблюдать за игрой.