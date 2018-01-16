Под Радой митингующие подожгли шины, произошли столкновения

На площади Конституции митингующие подожгли шины возле второго подъезда Верховной Рады. Между правоохранителями и митингующими произошли столкновения.

“Несколько митингующих зажгли шины под стенами Верховной Рады Украины, и когда правоохранители и пожарные пытались потушить огонь, между ними и митингующими произошли столкновения“, - говорится в сообщении.

Правоохранители оттеснили митингующих и позволили пожарным потушить горящие шины.

Под стенами Рады произошли столкновения между митингующими и правоохранителями unn.com.ua

Один из активистов, назвавшийся Зоряном, бывшим бойцом батальона Донбасс, рассказал журналисту издания, что эту акцию устроило движение Освобождение, которое дежурит под парламентом с октября 2017 года. Участники этого движения, по его словам, являются ветеранами нескольких батальонов по АТО, которые ранее блокировали торговлю с ОРДЛО.

Под Радой митингуют 0:00 / 01:15

Под Радой опять жгут шины 0:00 / 00:39

Среди требований участников акции - принятие закона о деоккупации и реинтеграции Донбасса (№7163), закона о коллаборационизме (№7425, №7426, №5086), создание Антикоррупционного суда с учетом замечаний Венецианской комиссии, а также введение санкций против российских и пророссийских олигархов.

Кроме того, митингующие сожгли вместе с шинами флаг РФ, из-за этого также возникла потасовка с правоохранителями. Об этом сообщает в Facebook Радио Свобода.

Напомним. 16 января с 9:00 по улице Грушевского к Администрации президента и Верховной Раде прошел марш националистов Стоп Реванш.