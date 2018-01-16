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Под Радой митингующие подожгли шины, произошли столкновения

Комментариев: 3
Протестующие, пройдя маршем Стоп реванш, продолжают митинговать у стен Верховной Рады.
После столкновений были задержаны несколько человек
После столкновений были задержаны несколько человек
hromadske.ua
На площади Конституции митингующие подожгли шины возле второго подъезда Верховной Рады. Между правоохранителями и митингующими произошли столкновения.
Об этом сообщает УНН.
 

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“Несколько митингующих зажгли шины под стенами Верховной Рады Украины, и когда правоохранители и пожарные пытались потушить огонь, между ними и митингующими произошли столкновения“, - говорится в сообщении.
 
Правоохранители оттеснили митингующих и позволили пожарным потушить горящие шины.
 
Под стенами Рады произошли столкновения между митингующими и правоохранителями
Под стенами Рады произошли столкновения между митингующими и правоохранителями
unn.com.ua
 
Кроме того, митингующие сожгли вместе с шинами флаг РФ, из-за этого также возникла потасовка с правоохранителями. Об этом сообщает в Facebook Радио Свобода.
 
Один из активистов, назвавшийся Зоряном, бывшим бойцом батальона Донбасс, рассказал журналисту издания, что эту акцию устроило движение Освобождение, которое дежурит под парламентом с октября 2017 года. Участники этого движения, по его словам, являются ветеранами нескольких батальонов по АТО, которые ранее блокировали торговлю с ОРДЛО.
 
Под Радой митингуют
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Под Радой опять жгут шины
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Среди требований участников акции - принятие закона о деоккупации и реинтеграции Донбасса (№7163), закона о коллаборационизме (№7425, №7426, №5086), создание Антикоррупционного суда с учетом замечаний Венецианской комиссии, а также введение санкций против российских и пророссийских олигархов.

Напомним. 16 января с 9:00 по улице Грушевского к Администрации президента и Верховной Раде прошел марш националистов Стоп Реванш.

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Теги: Киев, митинг, протестующие, Верховная Рада, шины, столкновения
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Комментариев (3)
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ИвоБобо    16.01.2018, 12:21
Оценка:  +1
ИвоБобо
АКТИВИСТИ ТРЕБКЮТ СНИЖЕНИЯ ЦЕН НА ЖКХ
Детонатор    16.01.2018, 12:19
Оценка:  +8
Детонатор
Неужели митингующие читали эти законы?
ChiefPlumber    16.01.2018, 12:28
Оценка:  +5
ChiefPlumber
+++)))
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