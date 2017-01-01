В Киев ограничат въезд грузовиков из-за снегопада
Сегодня, 17 января, в связи с ухудшением погодных условий ограничен въезд в Киев большегрузного и крупногабаритного транспорта в направлении с Бориспольской трассы. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.
“Указанное ограничение будет действовать до 11:00 17 января. О дальнейшем графике введения ограничений будет сообщено дополнительно. Это позволит избежать блокировки движения на дорогах и препятствование работе снегоуборочной техники“, - отметили в пресс-службе.
Городская власть призывает киевлян не пользоваться собственными автомобилями во время снегопада и отдавать предпочтение общественному транспорту.
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“Это очень необходимо для качественного и своевременного уборка снега в условиях снегопада, а также значительно ускорит работу коммунальных служб и позволит избежать возникновения заторов на дорогах города“, - уточнили в пресс-службе.
Пешеходам рекомендуют двигаться по тротуарам с осторожностью, переходить дорогу только в установленных для этого местах и быть осмотрительными.
Обновление
Впоследствии КГГА уточнила, что ограничение для грузовиков будет действовать с 00:00 18 января, и не только на Бориспольской трассе, а на всех въездах в город.
Напомним, из-за снега в Киеве 17 января 9-балльные пробки.