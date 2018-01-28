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Страшное ДТП c фурой в Киеве: несколько авто загорелись

Комментариев: 5
Фура выехала на встречку. На месте автокатастрофы несколько карет скорой помощи, работают спасатели.
Страшное ДТП c фурой в Киеве: несколько авто загорелись
© facebook.com/KyivOperativ
Фото 1/7
  • ДТП на Заболотного
  • ДТП на Заболотного
  • ДТП на Заболотного
  • ДТП на Заболотного
  • ДТП на Заболотного
  • ДТП на Заболотного
  • ДТП на Заболотного
Страшное ДТП c фурой в Киеве: несколько авто загорелись
ДТП на Заболотного
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В Киеве на улице Академика Заболотного в воскресенье, 28 января, произошло крупное ДТП.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

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Со слов очевидцев, фура выехала на встречную полосу и въехала в маршрутку. Моментально загорелись несколько автомобилей.

Видео первых минут аварии снял житель соседней многоэтажки. “Люди в машине горят“, - комментирует он.

По данным dtp.kiev.ua, в ДТП попали большегруз и еще три автомобиля. Количество пострадавших уточняется. 

Это произошло возле поворота на Новоселки. Свидетели рассказали, что грузовик врезался в электроопору между полосами, в результате чего загорелся. Также загорелись три автомобиля, которые стояли в крайней левой полосе на разворот. Mercedes Vito и Daewoo Lanos сгорел полностью, еще один легковой Mercedes - частично. Информация о том, что пострадала маршрутка, пока не подтверждается.

По некоторым данным, грузовик был не с украинскими номерами, а водителя фуры “не могут найти“.

Напомним, в Киеве на бульваре Вацлава Гавела 26 января произошло ДТП, в котором погибла пассажирка.

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Теги: ДТП, Киев, маршрутки, фура, авария
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Комментариев (5)
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V@RKUT@    28.01.2018, 13:23
Оценка:  +1
V@RKUT@
Пока ничего не понятно....(
Москвошвея    28.01.2018, 13:22
Оценка:  0
Москвошвея
В Украине в ДТП погибает больше,чем на войне.Когда этот кошмар прекратится?
V@RKUT@    28.01.2018, 13:25
Оценка:  0
V@RKUT@
По этому и относятся к войне не серьезно, а точнее к потерям....
Аlexandr_911    28.01.2018, 12:47
Оценка:  +6
Аlexandr_911
Коллеги за рулем - держитесь подальше от автомобилей с евробляхами - 50% водителей которых - неадекваты , каждую секунду от них можно ждать чего угодно
uffagud    28.01.2018, 12:44
Оценка:  +2
uffagud
Там уже более 5 погибших.Страшное горе!
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