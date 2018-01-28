Фура выехала на встречку. На месте автокатастрофы несколько карет скорой помощи, работают спасатели.

Страшное ДТП c фурой в Киеве: несколько авто загорелись

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Страшное ДТП c фурой в Киеве: несколько авто загорелись

В Киеве на улице Академика Заболотного в воскресенье, 28 января, произошло крупное ДТП.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

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Со слов очевидцев, фура выехала на встречную полосу и въехала в маршрутку. Моментально загорелись несколько автомобилей.

Видео первых минут аварии снял житель соседней многоэтажки. “Люди в машине горят“, - комментирует он.

По данным dtp.kiev.ua, в ДТП попали большегруз и еще три автомобиля. Количество пострадавших уточняется.

Это произошло возле поворота на Новоселки. Свидетели рассказали, что грузовик врезался в электроопору между полосами, в результате чего загорелся. Также загорелись три автомобиля, которые стояли в крайней левой полосе на разворот. Mercedes Vito и Daewoo Lanos сгорел полностью, еще один легковой Mercedes - частично. Информация о том, что пострадала маршрутка, пока не подтверждается.

По некоторым данным, грузовик был не с украинскими номерами, а водителя фуры “не могут найти“.

Напомним, в Киеве на бульваре Вацлава Гавела 26 января произошло ДТП, в котором погибла пассажирка.