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Владельцы авто на еврономерах вышли на протест в центре столицы

Комментариев: 83
Владельцы авто на еврономерах организовали масштабную акцию протеста в центре Киева.
Акция протеста в Киеве
Акция протеста в Киеве

В воскресенье, 4 февраля, в центре Киева проходит масштабная акция протеста владельцев авто на еврономерах. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на странице в Facebook.

Акция протеста в Киеве
Акция протеста в Киеве
Акция протеста в Киеве
Акция протеста в Киеве

 

“Масштабная акция протеста владельцев авто на еврономерах на Крещатике. Центр Киева перекрыт. Много полиции“, - сказано в сообщении.

Акция протеста в Киеве
Акция протеста в Киеве

Ранее сообщалось, что охранять праворорядок в центре Киева в воскресенье будут около двух тысяч полицейских и нацгвардейцев.

 

 

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Теги: протест, Киев, Крещатик, столица, автомобили
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Комментариев (83)
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z-u-b    04.02.2018, 15:57
Оценка:  +2
z-u-b
одні патріоти з бляхамуха,в країні війна,а їм шматок заліза дорожче
vicinq    04.02.2018, 15:37
Оценка:  +3
vicinq
Саакашвили собрались требуют отставку А что она поменяет? Ничего!!! Требовать надо конкретно, изменений законов о выборах , налог и цен должны быть СОРАЗМЕРНЫМИ с зара плат всей страны... Ахметовы смотрят со второго этажа вниз на рабов покладистых и пока тихо их все устраивает Можно еще цены поднять
its_ok    04.02.2018, 15:36
Оценка:  -1
its_ok
очень плохое качество есть у украинцев, если у меня меня плохо,значит и у соседа должно быть также. так и с этими бляхами. завидуют, что кто-то крутанулся, с экономил и при этом у него лучше. они и сами не против бы продать свой ланос или овечку и купить ауди или бмв, не показывают этого))
kremen777    04.02.2018, 15:43
Оценка:  +3
kremen777
Очень плохое качество первое - хитрожопость и второе - жить не по доходам.
АСТАНАВИТЕСЬ!!!    04.02.2018, 15:44
Оценка:  +1
АСТАНАВИТЕСЬ!!!
Какой милый самообман))) Интересно, тебе от этого легче будет, когда у тебя номера ночью снимут и твое авто станет памятником халявы в твоем дворе?
kremen777    04.02.2018, 15:47
Оценка:  +2
kremen777
Может действительно нужно с ними так и бороться.
АСТАНАВИТЕСЬ!!!    04.02.2018, 15:50
Оценка:  +1
АСТАНАВИТЕСЬ!!!
Кстати, никогда не видел чтобы бляхи кто-то парковал во дворах на ночь. Значит в глубине очка не спокойно у людей... А нам тут про зависть...
АСТАНАВИТЕСЬ!!!    04.02.2018, 15:53
Оценка:  +1
АСТАНАВИТЕСЬ!!!
kremen777, у меня во дворе пол года стоит иномарка без номеров. Бляха или нет, не знаю. Поснимали с нее все что можно...
kremen777    04.02.2018, 15:56
Оценка:  +1
kremen777
Просто уже находятся "доброжелатели", которые сначала снимают, а затем за хорошее вознаграждение, возвращают им номера, ведь у нас в МРЭО номер Евробляхи не закажешь. Это один из факторов, который их выводит из себя и заставляет идти на митинг.
АСТАНАВИТЕСЬ!!!    04.02.2018, 16:10
Оценка:  0
АСТАНАВИТЕСЬ!!!
kremen777, кроме номеров стыренных есть еще и техпаспорт. Думаю что с его утратой евробляха также в металлолом превращается. Если угонят авто - хер что докажешь. Со штраф - стоянки хер заберешь. По сути авто не твое, и даже не гражданина Украины. Покупать такую хрень могут только лохи...
АСТАНАВИТЕСЬ!!!    04.02.2018, 15:16
Оценка:  +4
АСТАНАВИТЕСЬ!!!
Вот стоят на светофоре ланос и бляха. И окружающие прекрасно понимают что оба нищеброды. Только тот, что на бляхе, хитрожопый нищеброд и халявщик. У одного комфорта меньше, зато авто его и спит спокойно. Другой ездит с комфортом зато как гвоздь ржавый в жопе тревога (если не отморозок)...
АСТАНАВИТЕСЬ!!!    04.02.2018, 15:18
Оценка:  +3
АСТАНАВИТЕСЬ!!!
Опять же от себя не убежишь. Если нищеброд то и обслуживание бляхи тебе не по карману. А в случае чего и не докажешь что авто твое. И кинуть такого халявщика элементарно. Короче, народная мудрость: халявщик платит дважды. Первый раз покупая бляху, второй раз ланос...
kremen777    04.02.2018, 15:38
Оценка:  +3
kremen777
Всё правильно говоришь
vicinq    04.02.2018, 15:15
Оценка:  +3
vicinq
Люди за конкретное требование адекватные налоги, в стране это одна из проблем надо протестовать с ценами на ГСМ . ЖКХ, Требовать достойных зарплат а не субсидий Если в стране 50 $ минималка а какой в ж.пу растаможке вообще может идти речь. ДАЕШЬ европейские зарплаты-получай европейские налоги.
kremen777    04.02.2018, 15:18
Оценка:  +1
kremen777
Сначала нужно добиться снижения налогов, а потом ввозить, а у нас навезли, а теперь не спят ночами, бояться, что отберут.
Москвошвея    04.02.2018, 15:12
Оценка:  +2
Москвошвея
Опять хитрожопые на чужом х...ю в рай въехать хотят.И шо интересное лохи бабло за рухлядь отдают,а потом митингуют,а крутяки,которые лохматят на этом бабки сидят дома и руководят.чтобы кормушка не прикрылась.
its_ok    04.02.2018, 15:39
Оценка:  +1
its_ok
знакомый взял с Польши audi a4 2.5 tdi quattro за 4000 euro, так это ж машина
DEMONa_2006    04.02.2018, 15:11
Оценка:  +3
DEMONa_2006
А чего эти евробляхи голос подают?? Не понимаю почему я должен платить налоги и спать спокойно, а они сознательно нарушают закон потом гафкают, требуют какие то льготы. Все евробляхи - накрыть плитой и подорвать. Хлам ездит по Киеву. Они же такое на дорогах творят. ЖЕСТЬ ПРОСТО!!!! Я против евроблях
Vovv    04.02.2018, 16:05
Оценка:  -1
Vovv
Феерический дол..еб, уже все вокруг Украины страны продают эти машины в несколько раз дешевле, а из-за мудаков вроде тебя у нас строяться дворцы панам.
Firstfurion    04.02.2018, 14:55
Оценка:  +2
Firstfurion
Не надо орать, что владельцы растаможеных авто лохи и переплачивают в двойне, они купили машину законно, а вы мошенники. А хитрожопых нигде не любят.
И дело тут не в мерсе по цене ланоса, который нахрен рассыпется через год, сам факт завоза говна из европы нам не нужен. Своего хватает.
Firstfurion    04.02.2018, 15:02
Оценка:  +5
Firstfurion
Нужно сделать адекватную сумму на растаможку авто и всем будет лучше.
kremen777    04.02.2018, 14:09
Оценка:  +3
kremen777
Только начали от жигулей избавляться, как тут из Литвы старого барахла навезли. Половина этих авто на дорогах коптит, дымит, гремит, но зато ОНО едет на Мерсе.
Ivanez    04.02.2018, 14:01
Оценка:  +2
Ivanez
Мало того, что один отстой ввозят, дак еще и налоги не платят. Мы же не любим когда олигархи не платят налоги, когда депутаты скрывают заработки. Но когда сами уклоняемся - это нормально.
kharchenko_i    04.02.2018, 14:01
Оценка:  +5
kharchenko_i
Так может стоит начать с депутатов, а потом народ воспитывать. А пока это показывет то, что у народа нет денег на новые авто от Порошенко.
Сергей86    04.02.2018, 14:01
Оценка:  -14
Сергей86
типичный терпила, который ездит на лАнусе, или на прочем хламе, которого просто кинули на $. Тот еще про налоги гавкает, признайся ты просто Лох если заботишься за то, что кому то не хватает "налогов", дети чиновников на тебя со слезами смотрят, и благодарят что такие лохи есть.
АСТАНАВИТЕСЬ!!!    04.02.2018, 15:09
Оценка:  +3
АСТАНАВИТЕСЬ!!!
Лохом будешь ты, когда техпаспорт посеешь или номера скрутят. Или вообще спросят кто ты такой и объяснят что машина не твоя. Это насколько должна быть тяга к халяве и самоуверенность, чтобы бляху купить?
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