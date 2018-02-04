Владельцы авто на еврономерах вышли на протест в центре столицы

Владельцы авто на еврономерах организовали масштабную акцию протеста в центре Киева.

В воскресенье, 4 февраля, в центре Киева проходит масштабная акция протеста владельцев авто на еврономерах. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на странице в Facebook.

Акция протеста в Киеве

Акция протеста в Киеве

“Масштабная акция протеста владельцев авто на еврономерах на Крещатике. Центр Киева перекрыт. Много полиции“, - сказано в сообщении.

Акция протеста в Киеве

Ранее сообщалось, что охранять праворорядок в центре Киева в воскресенье будут около двух тысяч полицейских и нацгвардейцев.