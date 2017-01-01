В Киеве приостановили занятия в трех школах

В больницы столицы за пятую неделю эпидсезона госпитализировали 213 человек, из них 137 детей.

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В Киеве отмечается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 9,9%. Об этом сегодня на брифинге сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, сообщает пресс-служба КГГА.

“За пятую неделю эпидсезона зарегистрировано 21 тысяч 798 больных гриппом и ОРВИ (за четвертую неделю заболело 19 тысяч 636 человек, - ред.). Наблюдается рост заболеваемости, если сравнивать с предыдущей неделей на 9,9%“, - отметил Поворозник.

В медицинские учреждения за пятую неделю эпидсезона госпитализировали 213 человек, из них 137 детей.

“В связи с ростом уровня заболеваемости среди детей члены постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА приняли решение о возможности временного приостановления учебного процесса в учебных заведениях - при отсутствии 20% от общего количества учащихся“, - объяснил замглавы КГГА.

Он уточнил, что дошкольные учебные заведения закрываться не будут. В настоящее время учебный процесс полностью приостановлен в трех школах столицы: № 96, № 8 № 214, а в 16 школах поклассово.

Наибольшее количество отсутствующих школьников отмечается в Святошинском и Дарницком районах.

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“Не закрыт ни один класс в Шевченковском, Подольском, Печерском, Деснянском и Голосеевском районах “, - отметил Поворозник.

Напомним, по состоянию на 25 января 2018 года за три недели января активность гриппа в регионах Украины оставалась низкой. По данным Центра гриппа, ОРВИ заболели 159 тысяч человек, что типично для этого времени года. Смертей из-за осложнений от гриппа не было.