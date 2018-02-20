В Киеве череда отравлений из-за суши "Филадельфия"

Пять случаев заболевания острой кишечной инфекцией зафиксировано в столице с 15 по 19 февраля. Все заболевшие заказывали и употребляли суши "Филадельфия".

За период с 15 по 19 февраля в Киеве зарегистрировано пять отравлений, вероятно связанных с употреблением пищи в заведении общественного питания. Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы в Киеве.

"Из эпидемиологического анамнеза установлено, что все больные связывают свое заболевание с употреблением пищи, приобретенной в заведении общественного питания, все заболевшие заказывали и употребляли суши "Филадельфия", - говорится в сообщении.

Как сообщил Корреспондент.net руководитель столичной Госпродуктпотребслужбы Олег Рубан, речь идет о ресторане Евразия.

"19 февраля к нам поступило сообщение из Александровской больницы, что к ним с признаками отравления был доставлен один человек. Выяснилось, что перед тем, как заболеть, он в ресторане «Евразия» ели роллы Филадельфия", - сообщили в ведомстве.

В ходе проведения проверки в ресторане специалисты ГППС установили, что персоналом заведения всячески нарушаются правила приготовления, хранения и транспортировки продуктов. В служебных помещениях отсутствует душ для сотрудников, что также является нарушением санитарно-гигиенических норм. Кроме этого, было обнаружено, что инвентарь, используемый для уборки заведения и дезинфицирующиеся средства хранятся в ненадлежащим для этого месте.

Было также установлено, что в период с 15 по 19 февраля еще четыре человека, которые также накануне посещали этот же самый ресторан и ели такое же блюдо, тоже были доставлены с признаками отравления в другие медучреждения.

"Нашими сотрудниками для проведения санитарно-микробиологического исследования 4 образца пищевых продуктов: тушка лосося, куриное филе, майонез и кулинарный крем. Лабораторные исследования продолжаются", - подчеркнули в ГППС.

Напомним, за минувшую неделю в Запорожской области было зарегистрировано 150 случаев заболевания острой кишечной инфекцией.