Под Киевом в занос попал автобус с иностранцами

Спасатели вытащили из сугроба пассажирский автобус с 19 иностранными гражданами. Инцидент произошел на дороге Тетиев-Бурковцы-Погребище.

В Киевской области спасатели вытащили из сугроба пассажирский автобус с 19 иностранными гражданами. Информация об инциденте в Тетиевском районе поступила спасателям в 5.40 воскресенья, 25 февраля, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

В ведомстве добавили, что спасатели с помощью автоцистерны и буксировочного троса транспортировали автобус на проезжую часть дороги, где он самостоятельно продолжил движение.

Пресс-служба ГСЧС

Напомним, киевские власти просят жителей города в условиях ухудшения погоды не пользоваться личным авто, а отдавать предпочтение общественному транспорту.