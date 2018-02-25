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Под Киевом в занос попал автобус с иностранцами

Комментариев: 2
Спасатели вытащили из сугроба пассажирский автобус с 19 иностранными гражданами. Инцидент произошел на дороге Тетиев-Бурковцы-Погребище.
Инцидент произошел на дороге Тетиев-Бурковцы-Погребище
Инцидент произошел на дороге Тетиев-Бурковцы-Погребище
Прес-служба ДСНС України

В Киевской области спасатели вытащили из сугроба пассажирский автобус с 19 иностранными гражданами. Информация об инциденте в Тетиевском районе поступила спасателям в 5.40 воскресенья, 25 февраля, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

В ведомстве добавили, что спасатели с помощью автоцистерны и буксировочного троса транспортировали автобус на проезжую часть дороги, где он самостоятельно продолжил движение.

 
Пресс-служба ГСЧС

Напомним, киевские власти просят жителей города в условиях ухудшения погоды не пользоваться личным авто, а отдавать предпочтение общественному транспорту.

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Теги: ДТП, снегопады, Киевская область, снег, иностранцы, авария, автобус, заносы, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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НочьБобра    25.02.2018, 22:47
Оценка:  +2
НочьБобра
Иноземцы какой страны ? Ежели рассеи, то незачем было топливо тратить нашему МЧС .
zveroboy111    25.02.2018, 22:03
Оценка:  0
zveroboy111
Мабуть, прихильники маскальського потріорхату з-за східного паребрика ті "іноземці".
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