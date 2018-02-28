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В Киеве 40 трамваев и троллейбусов были вынуждены ездить по городу всю ночь

Комментариев: 1
Экстренные меры были приняты в связи с усложнившимися погодными условиями.
Трамваи из-за мороза ездить всю ночь
Трамваи из-за мороза ездить всю ночь
facebook.com/Kyivpastrans

В Киеве 40 единиц трамваев и троллейбусов пустили курсировать по городу всю ночь, чтобы не обледенели провода.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия Киевпастранс.

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“40 единиц электротранспорта с аварийной службой всю ночь курсировали по городу, чтобы избежать обледенения контактной сети, и оперативно сообщали о возможных ее технических повреждениях“, - говорится в сообщении.

В компании добавили, что 250 человек с трех часов ночи чистили остановки общественного транспорта.

Как сообщалось, 28 февраля в Украине из-за снегопада перекрыли дороги, десятки сел без света.

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Теги: мороз. погода, Киев, трамвай, троллейбус
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Комментариев (1)
LiZZZa    28.02.2018, 10:46
Оценка:  +3
LiZZZa
Отлично!!
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