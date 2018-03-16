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В киевском кафе от ранения в шею умер мужчина

Комментариев: 1
Смерть наступила от колющего ранения в шею, однако орудия убийства рядом с телом не обнаружено. Полиция отказывается комментировать произошедшее.
В киевском кафе от ранения в шею умер мужчина
© tsn.ua
Фото 1/8
  • В Пузатой Хате убили человека
  • В Пузатой Хате убили человека
  • В Пузатой Хате убили человека
  • В Пузатой Хате убили человека
  • В Пузатой Хате убили человека
  • В Пузатой Хате убили человека
  • В Пузатой Хате убили человека
  • В Пузатой Хате убили человека
В киевском кафе от ранения в шею умер мужчина
В Пузатой Хате убили человека
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В пятницу 16 марта в Киеве на Подоле произошел несчастный случай. В ресторане быстрого питания Пузата Хата, у самого входа,  умер молодой мужчина. Смерть наступила при странных обстоятельствах, передает служба новостей ТСН.

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Причиной смерти названа кровопотеря после ранения острым предметом в шею.  Возле тела никаких острых предметов не найдено. На месте работают полиция и скорая помощь, однако обстоятельства смерти остаются неизвестными. Было ли это умышленное убийство, самоубийство или трагический несчастный случай, не знает никто.

В ресторан жертва пришел со своей девушкой. Девушка вместе с прохожими пытались спасти мужчину, но тщетно.

Полиция категорически отказывается комментировать произошедшее ни на камеру, ни на микрофон – так сказал в видеорепортаже корреспондент ТСН, выехавший на место.

По данным Еспресо, это было убийство. Погибший - 1989 года рождения. Правоохранители опрашивают свидетелей.

Обновление

В пресс-службе полиции 112.ua уточнили, что это было самоубийство. Мужчина вонзил себе нож в шею на входе в ресторан. Информацию подтверждает несколько очевидцев. 

Напомним, 1 февраля в Киевском ресторане ножом в шею убили военного. Шесть человек неславянской внешности скрылись на Volkswagen и Audi с неизвестными номерами. 

 

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Теги: Киев, убийство, Пузата хата, кафе, смерть, криминал
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Комментариев (1)
OttoOtto    16.03.2018, 14:30
Оценка:  +4
OttoOtto
Ипанутые? Если на месте происшествия не обнаружено орудие преступления, то какое нахрен это может быть самоубийство????? Йопнул себя в шею, потом спрятал оружие?
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