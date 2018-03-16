Смерть наступила от колющего ранения в шею, однако орудия убийства рядом с телом не обнаружено. Полиция отказывается комментировать произошедшее.

В киевском кафе от ранения в шею умер мужчина

В киевском кафе от ранения в шею умер мужчина

В пятницу 16 марта в Киеве на Подоле произошел несчастный случай. В ресторане быстрого питания Пузата Хата, у самого входа, умер молодой мужчина. Смерть наступила при странных обстоятельствах, передает служба новостей ТСН.

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Причиной смерти названа кровопотеря после ранения острым предметом в шею. Возле тела никаких острых предметов не найдено. На месте работают полиция и скорая помощь, однако обстоятельства смерти остаются неизвестными. Было ли это умышленное убийство, самоубийство или трагический несчастный случай, не знает никто.

В ресторан жертва пришел со своей девушкой. Девушка вместе с прохожими пытались спасти мужчину, но тщетно.

Полиция категорически отказывается комментировать произошедшее ни на камеру, ни на микрофон – так сказал в видеорепортаже корреспондент ТСН, выехавший на место.

По данным Еспресо, это было убийство. Погибший - 1989 года рождения. Правоохранители опрашивают свидетелей.

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В пресс-службе полиции 112.ua уточнили, что это было самоубийство. Мужчина вонзил себе нож в шею на входе в ресторан. Информацию подтверждает несколько очевидцев.

Напомним, 1 февраля в Киевском ресторане ножом в шею убили военного. Шесть человек неславянской внешности скрылись на Volkswagen и Audi с неизвестными номерами.