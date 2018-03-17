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В Киеве ребенок замерзал на улице, пока пьяная тетя спала в снегу

Комментариев: 6
Женщина пребывала в таком состоянии, что не смогла назвать имя своего 4-летнего племянника.
В Киеве ребенок замерзал на улице, пока пьяная тетя спала в снегу
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В Киеве ребенок замерзал на улице, пока пьяная тетя спала в снегу
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В Киеве тетя должна была забрать 4-летнего племянника из детского сада и привести домой. По дороге женщина встретилась с друзьями и выпивала.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

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“По дороге домой тетя встретила друзей и напилась с ними. Затем, решила немного отдохнуть и поспать в снегу. В это время ребенок был рядом.За это время мальчик промок, замерзл и проголодался“ - указано в сообщении.

Полиция угостила ребенка соком и булочкой. Тетю забросили в машину полиции. Ребенка повезли в 1 детскую больницу.

Ранее, 17 января, в Одессе пьяные врачи приехав на вызов допустили смерть человека. Дело в том, что у одного из медиков скорой помощи как раз был День рождения, и потому бригаде, которая приехала на вызов, было не до пациента..

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Теги: киев, снег, ребенок, пьяная
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Комментариев (3)
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puhlik    17.03.2018, 10:52
Оценка:  0
puhlik
))))
puhlik    17.03.2018, 10:52
Оценка:  0
puhlik
помойка уже дублит комменты
puhlik    17.03.2018, 10:52
Оценка:  +3
puhlik
Это ж та свинья, которая месяц назад из Рекстона выпала бухая в опу
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