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Киевляне избили сотрудников Киевгаза, пытавшихся отключить газ

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За попытку помешать самовольному восстановлению газоснабжения сотруднику Киевгаза разбили нос, и побили автомобиль.
В Киеве избили сотрудников Киевгаза
В Киеве избили сотрудников Киевгаза
24smi.com

В Киеве жильцы дома напали на сотрудников Киевгаза, которые пытались отключить дом от газоснабжения. Об этом во вторник, 20 марта, сообщает пресс-служба Киевгаза.

Отмечается, что Группа людей на ул. Вацлава Гавела, 41 решила самовольно восстановить газоснабжение в доме, подвергая себя и своих соседей на взрыв.

Сотрудники Киевгаза пытались устранить нарушения, из-за чего подверглись избиению. Одному из сотрудников сломали нос. Также жители разбили служебное авто и похитили профессиональные инструменты.

“Киевляне откровенно нарушают базовые правила газовой безопасности. ПАО Киевгаз ни при каких условиях не будет возобновлять газоснабжение при наличии нарушений. Мы не можем и не будем пренебрегать безопасностью жителей города. Любые попытки давления на наших сотрудников есть заранее бесполезными, а неправомерные действия будут наказаны по всей строгости закона“, - отмечается в сообщении.

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В компании заявили, что инцидент находится под детальным контролем службы безопасности ПАО Киевгаз, которая активно сотрудничает с полицией для скорейшего выявления всех обстоятельств ЧП.

Ранее в Киеве женщина обратилась в полицию после угроз со стороны коллекторов, которые обещали устроить жестокую расправу над ней и ее дочерью за долг дяди.

 

 

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Теги: Киев, избиение, нападение, Киевгаз
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