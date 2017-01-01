Киевляне избили сотрудников Киевгаза, пытавшихся отключить газ

За попытку помешать самовольному восстановлению газоснабжения сотруднику Киевгаза разбили нос, и побили автомобиль.

В Киеве жильцы дома напали на сотрудников Киевгаза, которые пытались отключить дом от газоснабжения. Об этом во вторник, 20 марта, сообщает пресс-служба Киевгаза.

Отмечается, что Группа людей на ул. Вацлава Гавела, 41 решила самовольно восстановить газоснабжение в доме, подвергая себя и своих соседей на взрыв.

Сотрудники Киевгаза пытались устранить нарушения, из-за чего подверглись избиению. Одному из сотрудников сломали нос. Также жители разбили служебное авто и похитили профессиональные инструменты.

“Киевляне откровенно нарушают базовые правила газовой безопасности. ПАО Киевгаз ни при каких условиях не будет возобновлять газоснабжение при наличии нарушений. Мы не можем и не будем пренебрегать безопасностью жителей города. Любые попытки давления на наших сотрудников есть заранее бесполезными, а неправомерные действия будут наказаны по всей строгости закона“, - отмечается в сообщении.

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В компании заявили, что инцидент находится под детальным контролем службы безопасности ПАО Киевгаз, которая активно сотрудничает с полицией для скорейшего выявления всех обстоятельств ЧП.

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