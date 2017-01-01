В Киеве валютный мошенник протащил полицейского на капоте

Преступника удалось задержать, его "накрыли" при попытке обменять 11 тысяч фальшивых долларов.

В Киеве на Подоле полиция провела задержание 25-летнего мошенника, который пытался обменять в 11 тысяч фальшивых долларов США.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Как выяснилось, фальшивомонетчик через интернет договорился с владельцем обменного пункта об обмене крупной суммы.

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При встрече злоумышленник передал кассиру 11 тысяч долларов, упакованных банковским способом. Но оказалось, только часть из купюр были настоящими, а остальные - высококачественной подделкой.

Когда кассир заподозрил, что деньги ненастоящие, то вызвал правоохранителей и пытался задержать мошенника. преступник бросился бежать, но ему помешала полиция.

“При этом злоумышленник едва не сбил патрульного и провез его на капоте“, - уточнили в прокуратуре.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК. Готовятся материалы для объявления ему о подозрении и избрании меры пресечения. Фальшивые деньги изъяты для проведения экспертизы. В настоящее время правоохранители устанавливают канал поступления.

Напомним, 1 марта в Киеве нетрезвый водитель ВАЗа провез полицейского на капоте.