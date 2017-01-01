В Киеве валютный мошенник протащил полицейского на капоте
В Киеве на Подоле полиция провела задержание 25-летнего мошенника, который пытался обменять в 11 тысяч фальшивых долларов США.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
Как выяснилось, фальшивомонетчик через интернет договорился с владельцем обменного пункта об обмене крупной суммы.
Читай также: Во Львове женщина провезла полицейского полкилометра на капоте своего авто
При встрече злоумышленник передал кассиру 11 тысяч долларов, упакованных банковским способом. Но оказалось, только часть из купюр были настоящими, а остальные - высококачественной подделкой.
Когда кассир заподозрил, что деньги ненастоящие, то вызвал правоохранителей и пытался задержать мошенника. преступник бросился бежать, но ему помешала полиция.
“При этом злоумышленник едва не сбил патрульного и провез его на капоте“, - уточнили в прокуратуре.
Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК. Готовятся материалы для объявления ему о подозрении и избрании меры пресечения. Фальшивые деньги изъяты для проведения экспертизы. В настоящее время правоохранители устанавливают канал поступления.
Напомним, 1 марта в Киеве нетрезвый водитель ВАЗа провез полицейского на капоте.