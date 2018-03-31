Киевским дачникам отключили электричество, люди перекрыли дорогу

Таким образом, граждане пытаются привлечь внимание Киевэнерго. На месте образовалась большая пробка.

В субботу, 31 марта, дачники садового объединения Нижние сады 2 перекрыли дорогу по улице Центральной.

Об этом сообщает Информатор.

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Объединение Нижние сады 2 отключили от электроподачи днем 30 марта. Причиной электрики назвали долги. Суммы называют разные. По последним данным это 980 тысяч гривен.

Из-за этого владельцы участков вышли на перекрытие улицы. Это около 600 домов, среди них - жилые. Сейчас идет заседание членов садового объединения, однако результата пока нет. Также стало известно, что жители участка обратились в Киевэнерго и узнали, что предписания на отключение не было.

Ранее сообщалось о том, что после протестов местных жителей начался ремонт трассы под Николаевом.