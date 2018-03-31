Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Киевским дачникам отключили электричество, люди перекрыли дорогу

Комментариев: 1
Таким образом, граждане пытаются привлечь внимание Киевэнерго. На месте образовалась большая пробка.
Электричество отключили 30 марта
Электричество отключили 30 марта
kiev.informator.ua

В субботу, 31 марта, дачники садового объединения Нижние сады 2 перекрыли дорогу по улице Центральной.

Об этом сообщает Информатор.

Читай также: В Киеве на выходные отключат воду в некоторых районах

Объединение Нижние сады 2 отключили  от электроподачи днем 30 марта. Причиной электрики назвали долги. Суммы называют разные. По последним данным это 980 тысяч гривен.

Из-за этого владельцы участков вышли на перекрытие улицы. Это около 600 домов, среди них - жилые. Сейчас идет заседание членов садового объединения, однако результата пока нет. Также стало известно, что жители участка обратились в Киевэнерго и узнали, что предписания на отключение не было.

Ранее сообщалось о том, что после протестов местных жителей начался ремонт трассы под Николаевом.

Поделись:
Теги: электричество, киев, митинг, перекрыть дорогу
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Из_бана    31.03.2018, 15:47
Оценка:  +1
Из_бана
Киевэнерго плевать на это. Жители Осокорков взяли в заложники ни в чем неповинных людей. А это - терроризм. Надо АТО начинать. Я понимаю если бы они лично Ахметову свет отключили на выходные - это да. Тогда зауважал бы.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь