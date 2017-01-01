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После протестов местных жителей начался ремонт трассы под Николаевом

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Местные жители разблокировали дорогу дали сотрудникам Укравтодора двое суток на выполнение неотложных работ. Теперь трассу ремонтируют круглосуточно.

Сотрудники Укравтодора приступили к ремонту трассы Кропивницкий – Николаев, которую несколько дней перекрывали местные жители, требуя ее ремонта. Об этом в среду, 28 марта, сообщает пресс-служба Укравтодора.

Отмечается, что работы ведутся круглосуточно.

"На указанном участке в рамках эксплуатационного содержания выполняются работы по очистке от водяно-щебеночной пульпы на покрытии существующей дорожной одежды и ремонт основания проезжей части с использованием щебня и щебеночно-песчаной смеси", - говорится в сообщении компании.

Планируется отремонтировать 3 километра дороги в пределах села Водяно-Лорино. Также планируются провести работы на участках дорог Р-55 и Т-15-10, в том числе на участке в селе Возсиятское, где митинговали жители.

Как сообщает ТСН, местным жителям уже несколько лет обещали ремонт или даже строительство новой дороги, но на деле только засыпали щебнем самые глубокие ямы.

С 26 марта жители села Возсиятское в Николаевской области, перекрыли трассу из-за ее неудовлетворительного состояния с многочисленными глубокими выбоинами и местами разрушенным покрытием. Активисты блокировали трассу и на следующий день.

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Теги: протесты, видео, Николаевская область, трасса, Укравтодор, Ремонт дорог
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Источник: korrespondent.net

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