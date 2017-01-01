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В Киеве разгромили зал игровых автоматов

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Инцидент произошел в Голосеевском районе, на улице Лятошинского, 14.
Сотрудники заведения не пострадали
Сотрудники заведения не пострадали
facebook.com/dtp.kiev.ua

Группа неизвестных молодых людей в балаклавах ворвалась в зал игорных автоматов Лотомаркет и устроила там погром.

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Об этом в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

Инцидент произошел в Голосеевском районе, на улице Лятошинского, 14. Сообщается, что в результате погрома никто из сотрудников заведения не пострадал.

Причины нападения неизвестны
Причины нападения неизвестны
facebook.com/dtp.kiev.ua

Напомним, 19 марта в Каменском прогремел взрыв в зале игровых автоматов, в результате чего ранения получили два человека.

Ранее, 19 февраля, в Днепре неизвестные забрасывали “коктейлями Молотова“ сеть залов игровых автоматов Интернет-центр Е.

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Теги: Голосеевский район, Лотомаркет, погром
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