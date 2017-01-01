В Киеве проходит фестиваль писанок

На Софийской площади представлены 374 пасхальных зайца, разрисованных в индивидуальном стиле художниками Украины. Также установлена шестиметровая светодиодная писанка-беседка.

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В Киеве на Софийской площади в четверг, 5 апреля, стартовал VIII Всеукраинский фестиваль писанок. Об этом пишет Укринформ со ссылкой на председателя постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам образования, науки, семьи, молодежи и спорта Анну Старостенко.

На выставке представлены 374 пасхальных зайца, разрисованных в индивидуальном стиле художниками Украины.

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Как рассказал организатор мероприятия - основатель проекта Folk Ukraine Игорь Добруцкий, также Софийскую площадь украшают больще 500 больших писанок. Также есть шестиметровая светодиодная писанка-беседка, где можно отдохнуть, попить кофе.

Добруцкий рассказал, что фестиваль охватит четыре локации - Софийскую, Михайловскую площади, Владимирский проезд и прилегающие скверы (от Михайловской площади до пересечения с улицей Аллы Тарасовой).

В прошлом году пасхальные праздники и фестиваль писанок в Киеве посетило 2 миллиона туристов.

Напомним, на Пасху обещают хорошую погоду.