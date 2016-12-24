Погода на Новый год: до +10 и местами дожди
По прогнозам синоптиков в выходные в Украину придут дожди, местами с мокрым снегом, сначала на востоке и в центре, а в воскресенье и на западе. При этом и субботу и в воскресенье на большей части территории прогнозируют около 3-5 градусов выше нуля, на юге чуть похолодает - 8-10 тепла в субботу и около 5-7 градусов 31-го числа.
В субботу, 30 декабря, на востоке, севере и в центральной части Украины ожидаются дожди с мокрым снегом.
В западных областях прогнозируют -2...1 градусов ночью и 2...5 днем.
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На севере востоке и центральной части страны синоптики обещают около 3...5 градусов и ночью и днем.
В южных областях ожидается 3...5 градусов ночью и 7...10 днем.
В воскресенье, 31 декабря, на западе Украины пойдет мокрый снег, немного осадков будет и на востоке.
В западных областях в основном будет -1...1 градус ночью и 2...5 днем.
В северном регионе темпиратура ночью будет колебаться около нуля - -1...1 градус, а днем составит 3...5 градусов.
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В восточных областях термометры покажут -1...3 градусов ночью и 3...5 днем.
В центре Украины прогнозируют -1...1 градусов ночью и 3...5 днем.
В южном регионе температура воздуха ночью составит 0...3 ночью и 5...8 днем.
Первого января в западных областях прогнозируют 0...2 градусов ночью и 4...6 днем.
В северном регионе ожидается от -1...2 градуса ночью и 4...6 днем.
В восточном регионе столбики термометров покажут -1...3 градуса ночью и 2...5 днем.
В центральной части Украины температура воздуха ночью составит -1...2 градуса, а днем 3...5.
В южных областях ожидается 0...4 градуса ночью и 4...9 днем.
Напомним, атмосферный фронт в пятницу, 29 декабря, принесет в Украину сильные дожди.
Забавно что в парке людей больше стало, все в тени прячутся
пока синоптики прогнозируют, может измениться.
Ты же так радовалось майдану, расскажи нам про покращення.