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Погода на Новый год: до +10 и местами дожди

Комментариев: 40
На новогодних выходных будет относительно тепло. Праздничное настроение может подпортить неприятный дождь со снегом.
Во многих областях Украины обещают дожди с мокрым снегом
Во многих областях Украины обещают дожди с мокрым снегом
ru.tsn.ua

По прогнозам синоптиков в выходные в Украину придут дожди, местами с мокрым снегом, сначала на востоке и в центре, а в воскресенье и на западе. При этом и субботу и в воскресенье на большей части территории прогнозируют около 3-5 градусов выше нуля, на юге чуть похолодает - 8-10 тепла в субботу и около 5-7 градусов 31-го числа. 

Прогноз погоды на 30 декабря
Прогноз погоды на 30 декабря
meteo.gov.ua/ua

В субботу, 30 декабря, на востоке, севере и в центральной части Украины ожидаются дожди с мокрым снегом.

В западных областях прогнозируют -2...1 градусов ночью и 2...5 днем.

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На севере востоке и центральной части страны синоптики обещают около 3...5 градусов и ночью и днем.

В южных областях ожидается 3...5 градусов ночью и 7...10 днем.

Прогноз погоды на 30 декабря
Прогноз погоды на 30 декабря
meteo.gov.ua/ua

В воскресенье, 31 декабря, на западе Украины пойдет мокрый снег, немного осадков будет и на востоке.

В западных областях в основном будет -1...1 градус ночью и 2...5 днем.

В северном регионе темпиратура ночью будет колебаться около нуля - -1...1 градус, а днем составит 3...5 градусов.

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В восточных областях термометры покажут -1...3 градусов ночью и 3...5 днем.

В центре Украины прогнозируют -1...1 градусов ночью и 3...5 днем.

В южном регионе температура воздуха ночью составит 0...3 ночью и 5...8 днем.

Прогноз погоды на 1 января
Прогноз погоды на 1 января
meteo.gov.ua/ua

Первого января в западных областях прогнозируют 0...2 градусов ночью и 4...6 днем.

В северном регионе ожидается от -1...2 градуса ночью и 4...6 днем.

В восточном регионе столбики термометров покажут -1...3 градуса ночью и 2...5 днем.

В центральной части Украины температура воздуха ночью составит -1...2 градуса, а днем 3...5.

В южных областях ожидается 0...4 градуса ночью и 4...9 днем.

Напомним, атмосферный фронт в пятницу, 29 декабря, принесет в Украину сильные дожди.

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Теги: погода, погода на выходные, Украина, погода в украине
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Источник: bigmir)net

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Комментариев (40)
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kosanostra13    23.12.2017, 11:31
Оценка:  0
kosanostra13
Мне какой то клоун из гидрометцентра обещал снег до НГ, в худшем случае перестану его уважать, опять
СтальнаяКрыса    03.11.2017, 13:54
Оценка:  +1
СтальнаяКрыса
Приятель рад будет, он грибник. А такая погода по его словам для грибов самый класс.
Kurrsant    01.09.2017, 14:03
Оценка:  +1
Kurrsant
У наших синоптиком спутников своих нету, на кофе гадают !!! так, что свои обещалки, расскажите базарной гадалке.
Oлeг    01.09.2017, 14:03
Оценка:  +1
Oлeг
На американском барсуке.
dfcgr    21.07.2017, 12:50
Оценка:  +6
dfcgr
Аморальная жара ((
X*_*X    04.08.2017, 13:35
Оценка:  0
X*_*X
Не то слово, я раньше никогда не следил так за погодой. Даже гаджет с погодой вынес в топ и визуализация температурных полигонов на карте выглядит пугающе. К нам жара идет со стороны Туркменистана, просто багрового цвета температурные очаги
Забавно что в парке людей больше стало, все в тени прячутся
X*_*X    04.08.2017, 13:35
Оценка:  0
X*_*X
А нет, Туркменистан был пару дней назад, Сейчас очаг в Ираке.
X*_*X    04.08.2017, 13:35
Оценка:  0
X*_*X
Хотя верно, через Туркменистан проходит. В полдень пронизывает желтезной аж до норвежского моря. Капец просто. У нас юг вообще весь багровый. Италия, Испания, Румыния, Болгария и даже Польша.
X*_*X    04.08.2017, 13:35
Оценка:  0
X*_*X
Французов на самом деле не сильно цепляет только Марсель красный, ну и Монако-Виль.
Oлeг    01.09.2017, 14:55
Оценка:  +1
Oлeг
Дело не в Туркестане, а в направлении ветра, которое
пока синоптики прогнозируют, может измениться.
МиссГалактика    07.04.2017, 18:05
Оценка:  +4
МиссГалактика
Когда абрикос в цвету,всегда холодает,на недельку,
Колишній-східняк    02.06.2017, 15:10
Оценка:  +13
Колишній-східняк
абрикос вже давно вимерз, місяць тому
Бувший_східняк    02.06.2017, 15:21
Оценка:  +4
Бувший_східняк
галактика просто не в теме. Она, наверное, думает, что и творог из вареников извлекают.
Ser7    16.06.2017, 13:43
Оценка:  +4
Ser7
Совсем с севера??
Выдропужск    14.07.2017, 18:59
Оценка:  +1
Выдропужск
Из за поребрика .
mibuna    31.03.2017, 15:26
Оценка:  0
mibuna
везет а нам токо мечтать о такой погоде....
MATROS    24.02.2017, 14:13
Оценка:  -9
MATROS
Дурная голова трусам покоя не дает.
ЗадФрауМюркль    13.01.2017, 18:10
Оценка:  -11
ЗадФрауМюркль
woww
MATROS    13.01.2017, 18:10
Оценка:  +2
MATROS
Человек твердо стоит на ногах, когда он покупает закуску дороже выпивки...
Хулиганка*    24.02.2017, 13:52
Оценка:  -11
Хулиганка*
Придурок, ты уже только погоду комментируешь?
Ты же так радовалось майдану, расскажи нам про покращення.
Вадим    31.03.2017, 15:26
Оценка:  +10
Вадим
ахаха, какая продуманная провокация
UA_2016    24.12.2016, 22:54
Оценка:  -8
UA_2016
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