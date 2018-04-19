Митинг в кольчугах: киевляне штурмуют мэрию, требуя сохранить Подол

Протестовать против строительства отеля на Андреевском спуске пришли сотни киевлян.

В четверг, 19 апреля около 10:00 под здание Горсовета пришли несколько сотен людей, с требованием сохранить исторический Киев. Четверо людей были в образах витязей в кольчугах – они держали плакат с основным требованием. Об этом сообщает kiev.informator.ua.

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Протестующие требуют от властей принять решение о постройке музея на Постовой площади и запретить строить тридцатиметровый восьмиэтажный отель на Андреевском спуске.

Также протестующие пытаются добиться постройки музея на Почтовой kiev.informator.ua

К митингу присоединились “азовцы“, которые вместе со всеми стояли в очереди на пропускном пункте в КГГА. Они смотрят трансляцию заседания и ждут его окончания в кулуарах.

Напомним, 18 апреля активисты заблокировали мэрию и сломали двери из-за скандальной застройки на Андреевском спуске. Активистам надоело ожидать рассмотрения наболевшего вопроса о скандальной застройке на Андреевском спуске целый день, и они заблокировали депутатов в сессионном зале. Сессию пришлось перенести.