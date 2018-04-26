В Киеве вор украл пакет с едой и стрелял из пистолета

Злоумышленник сделал два выстрела во время драки за пакет.

В Киеве на улице Якуба Коласа у мужчины вор украл покет с едой и устроил стрельбу. Об этом сообщает Информатор.

По словам потерпевшего, он возвращался домой из продуктового магазина и дойдя домой обнаружил, что забыл ключи. Поставив пакет с продуктами на землю, он начал звонить жене, чтобы та сбросила ему ключи с балкона. Проходившие мимо два человека схватили пакет с едой и начали убегать.

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Парень погнался за ворами и догнал того, у которого был пакет. В результате завязалась драка, в которой вор достал пистолет и выстрелил два раза в сторону мужчины.

Злоумышленник не попал в мужчину, но разбил ему нос. Парень успел выбить пистолет и повалить его на асфальт. Жена пострадавшего вызвала полицию.

Во время драки вор разбил нос мужчине kiev.informator.ua

Прибывшие на место медики госпитализировали вора с травмой головы. Второй злоумышленник скрылся.

Напомним, 13 марта в Подольском районе Киева в продуктовом супермаркете покупатель устроил стрельбу. В результате инцидента одна женщина получила огнестрельное ранение.