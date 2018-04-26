Переключиться на мобильную версию

В Киеве вор украл пакет с едой и стрелял из пистолета

Комментариев: 1
Злоумышленник сделал два выстрела во время драки за пакет.
Медики госпитализировали вора
Медики госпитализировали вора
kiev.informator.ua

В Киеве на улице Якуба Коласа у мужчины вор украл покет с едой и устроил стрельбу. Об этом сообщает Информатор.

По словам потерпевшего, он возвращался домой из продуктового магазина и дойдя домой обнаружил, что забыл ключи. Поставив пакет с продуктами на землю, он начал звонить жене, чтобы та сбросила ему ключи с балкона. Проходившие мимо два человека схватили пакет с едой и начали убегать.

Читай также: Полицейский стрелял в грузовик, чтобы остановить нарушителя

Парень погнался за ворами и догнал того, у которого был пакет. В результате завязалась драка, в которой вор достал пистолет и выстрелил два раза в сторону мужчины.

Злоумышленник не попал в мужчину, но разбил ему нос. Парень успел выбить пистолет и повалить его на асфальт. Жена пострадавшего вызвала полицию.

Во время драки вор разбил нос мужчине
Во время драки вор разбил нос мужчине
kiev.informator.ua

Прибывшие на место медики госпитализировали вора с травмой головы. Второй злоумышленник скрылся.

Напомним, 13 марта в Подольском районе Киева в продуктовом супермаркете покупатель устроил стрельбу. В результате инцидента одна женщина получила огнестрельное ранение.

Поделись:
Теги: вор, еда, стрельба, драка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Всеволод    26.04.2018, 09:41
Оценка:  +1
Всеволод
Репорт за форс еды.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь