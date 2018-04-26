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В Киеве преступник с чулком на голове украл коврик под офисом

Комментариев: 1
Молодой человек сначала ходил вокруг коврика, потом вернулся с чулком на голове и украл вожделенную вещь.
В Киеве совершили курьезное преступление
В Киеве совершили курьезное преступление
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В четверг, 26 апреля, в Киеве произошла необычная кража, которую в сети уже успели окрестить “ограблением века“. Парень с чулком на голове утащил коврик из-под двери офисного здания. Об этом сообщил паблик Киев Оперативный.

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“У нас тут преступление века и преступник века на одном видео! Сырецкая 5, корпус 3 (вход со стороны Скляренко), в ночь с 24 на 25 апреля украли коврик под офисным зданием. Парниша ходил вокруг коврика, пробовал, снимается ли он, а потом через минут 15 вернулся с чулком на голове, забыв его одеть, как полагается, скрутил коврик и убежал“, - говорится в сообщении.

Напомним также, что 19 апреля в Нигерии из парламента публично украли жезл. Наглая выходка произошла прямо во время заседания парламента. Церемониальный жезл для принятия решения на глазах у депутатов украли трое мужчин.

 

 

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Теги: Киев, курьезы, видео, кража, курьез
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Хюндай    26.04.2018, 14:41
Оценка:  0
Хюндай
Это столица ,тут есть ещё что взять .
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