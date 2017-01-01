С 1 мая в Киеве начинается подготовка к реконструкции Шулявского путепровода

Масштабная реконструкция будет длиться 17 месяцев.

С 1 мая начинается подготовка к реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с ул. Вадима Гетьмана (Шулявский путепровод). Прорабатывается схема движения на время проведения работ. Об этом сообщили на сайте КГГА.

Для регулирования движения будет установлено 3 светофора, перенесено контактную сеть для бесперебойного движения троллейбусов и вынесено МАФы с радиуса проведения реконструкции.

Ориентировочная продолжительность строительства 17 месяцев.

В настоящее время предусмотрены изменения:

движение по улице Александра Довженко - улице Вадима Гетьмана (в сторону Караваевых дач) будет происходить по улицам: Антона Цедика (ул. Эжена Потье), Петра Нестерова с выездом на проспект Победы (на этом участке проспекта Победы будет установлен временный светофор), Гарматной, Выборгской и возвращением на ул. Вадима Гетьмана.

по улице Вадима Гетьмана - улицей Александра Довженко (в сторону ул. О. Телиги) будет сохранен существующий выезд на проспект Победы с возможностью прямого пересечения проспекта с выездом на ул. Александра Довженко (на этом участке также будет установлен временный светофор).

односторонними будут улицы Антона Цедика (Эжена Потье) до ул. Петра Нестерова и ул. Петра Нестерова В направлении проспекта Победы (будет установлен временный светофор).

троллейбусное движение со стороны Севастопольской площади по ул. Вадима Гетьмана иметь конечную остановку Индустриальный мост. Со стороны ул. Телиги по ул. Александра Довженко - Ивана Гонты.

Пешеходы будут пользоваться подземными и наземным переходом, где также будут установлены светофор.

По поручению городского главы Виталия Кличко, движение транспорта по путепроводу через проспект Победы планируется пустить уже до конца этого года.

Напомним, в 2017 году с мая по сентябрь, в связи с реконструкцией был закрыт путепровод возле метро Нивки.