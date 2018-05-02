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В Киеве парень обворовал храм

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Вора удалось задержать сразу после совершения преступления.
Неизвестный украл ладан, Евангелие и кадило
Неизвестный украл ладан, Евангелие и кадило
npu.gov.ua

Во вторник, 1 мая, 22-х летний парень обокрал храм на улице Крайней в Киеве. Об этом сообщает kiev.informator.ua со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Информация про ограбление поступила в дежурную часть Деснянского управления полиции. Сообщается, что парень проник в храм на улице Крайней, украв Евангелие, ладан и кадило.

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Полиции удалось задержать вора сразу после ограбления. Им оказался 22-летний уроженец Черниговской области, который уже попадал в поле зрения правоохранительных органов.

Вор был доставлен в Деснянское управления полиции для дальнейшего установления всех обстоятельств происшествия. Начато уголовное производство по части 3 статьи 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.

Напомним, 16 апреля в Тернополе набожный вор ограбил церковь.Перед тем. как украсть деньги из ящика для пожертвований, злоумышленник трижды перекрестился.

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Теги: Киев, церковь, кража, полиция
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