В Киеве пьяный водитель на грузовике протаранил опору путепровода

Ничего вразумительного об обстоятельствах аварии водитель сказать не смог. Как выяснилось, содержание алкоголя в его крови превысило допустимую норму в десять раз.

В ночь на вторник, 8 мая в Киеве произошла авария, в результате которой грузовик повредил дорожный знак и опору путепровода, сообщает Эспрессо ТВ.

На проспекте Бандеры грузовик вылетел на парапет, снес дорожный знак и протаранил опору путепровода. Водитель ничего вразумительного относительно обстоятельств происшествия пояснить не смог.

Предварительная причина аварии выяснилась после того, как водитель прошел тест на Драгере - показатель содержания алкоголя (2.05 промилле) превысил допустимую норму в десять раз.

В кабине грузовика находился также товарищ водителя, никто из мужчин не пострадал.

Как сообщалось, в Киеве в результате ДТП погиб пассажир такси.