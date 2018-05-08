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В Киеве пьяный водитель на грузовике протаранил опору путепровода

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Ничего вразумительного об обстоятельствах аварии водитель сказать не смог. Как выяснилось, содержание алкоголя в его крови превысило допустимую норму в десять раз.
Водитель снес опору путепровода
Водитель снес опору путепровода
espreso.tv

В ночь на вторник, 8 мая в Киеве произошла авария, в результате которой грузовик повредил дорожный знак и опору путепровода, сообщает Эспрессо ТВ.

На проспекте Бандеры грузовик вылетел на парапет, снес дорожный знак и протаранил опору путепровода. Водитель ничего вразумительного относительно обстоятельств происшествия пояснить не смог.

Предварительная причина аварии выяснилась после того, как водитель прошел тест на Драгере - показатель содержания алкоголя (2.05 промилле) превысил допустимую норму в десять раз.

В кабине грузовика находился также товарищ водителя, никто из мужчин не пострадал.

Как сообщалось, в Киеве в результате ДТП погиб пассажир такси.

 

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Теги: алкоголь, Киев, ДТП, фото, грузовик, водитель
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Источник: korrespondent.net

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