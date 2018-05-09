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В Киеве проходит акция Бессмертный полк

Комментариев: 14
В Киеве 9 мая возле станции метро Арсенальная собрались около 500 участников акции Бессмертный полк.
Акция "Бессмертный полк" 9 мая 2018 года в Киеве
Акция "Бессмертный полк" 9 мая 2018 года в Киеве
pravda.com.ua

В столице марта возле станции метро Арсенальная стартовала акция Бессмертный полк.

В шествии принимают участие 500 человек, среди них находится мать погибшей Ирины Бережной, Елена Бережная. 

Участники несут портреты погибших во Второй мировой войне. Шествие пройдет  от Арсенальной до площади Славы. Там ранее правоохранители поставили рамки металлоискателей.

Шествие сопровождается советскими фронтовыми песнями. Пока на Арсенальной собралось около полтысячи человек. 

Ранее 9 мая память жертв Второй мировой войны возле Вечного огня почтил президент Украины Петр Порошенко.

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Киев, видео, акция, 9 мая, День Победы, ВОВ
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Комментариев (15)
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Конфузий    09.05.2018, 12:05
Оценка:  0
Конфузий
Я так понимаю, что деды воевали за то, чтобы внуки жили достойно? Если я не прав - поправьте. А как внуки живут? Так может деды н так воевали? Или не с теми? И может нет повода для гордости?
Конфузий    09.05.2018, 12:03
Оценка:  0
Конфузий
"среди них находится мать погибшей Ирины Бережной, Елена Бережная."

А это зачем сюда втулили?
d9d9_Poma    09.05.2018, 11:56
Оценка:  0
d9d9_Poma
Посмотрите сколько 70-ти летних ветеранов))
Drokus    09.05.2018, 11:59
Оценка:  0
Drokus
Посмотри сколько людей пришло почтить память своих предков, которые победили фашизм. d9d9_Poma, шёл бы ты... троллить на цензор.
НочьБобра    09.05.2018, 12:03
Оценка:  0
НочьБобра
Фошизм не побежден на просторах бывшего совка до сих пор. Агрессиа россии против своих соседей тому яркий пример .
Drokus    09.05.2018, 11:39
Оценка:  -1
Drokus
Какого такого марта???
d9d9_Poma    09.05.2018, 11:35
Оценка:  +1
d9d9_Poma
9-е марта! Высший троллинг от автора)))
Конфузий    09.05.2018, 12:01
Оценка:  0
Конфузий
Упившись 8 марта решили отметить и 9-е.
tvori    09.05.2018, 11:35
Оценка:  -4
tvori
Судя с онлайн трансляции та явно в 15-20 раз людей больше чем 500 человек. Скорее 30000- 50000
tvori    09.05.2018, 11:38
Оценка:  -7
tvori
Включите онлайн интера
НочьБобра    09.05.2018, 11:31
Оценка:  +3
НочьБобра
Натяни деда на палочку - дурацкая акция, придуманная в дурацкой азиатской стране. Память о предках надо хранить в семье, а не бегать с ней по городу.
Таврія    09.05.2018, 11:48
Оценка:  0
Таврія
Так современные бидборды с современными воровскими рожами те-же палочки похуже азиатских.
НочьБобра    09.05.2018, 12:01
Оценка:  -1
НочьБобра
Фотки политиков и политиканов под эту тему не попадают. Во первых родственники их на палочке не таскают, а во вторых у них работа такая - самопиар, самореклама.
ВасяизИваново    09.05.2018, 11:58
Оценка:  0
ВасяизИваново
Что Бобер, плющит? Ну уж потерпи.
НочьБобра    09.05.2018, 12:03
Оценка:  0
НочьБобра
Плющит от дурости .
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