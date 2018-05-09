В Киеве проходит акция Бессмертный полк

В Киеве 9 мая возле станции метро Арсенальная собрались около 500 участников акции Бессмертный полк.

Акция "Бессмертный полк" 9 мая 2018 года в Киеве pravda.com.ua

В столице марта возле станции метро Арсенальная стартовала акция Бессмертный полк.

В шествии принимают участие 500 человек, среди них находится мать погибшей Ирины Бережной, Елена Бережная.

Участники несут портреты погибших во Второй мировой войне. Шествие пройдет от Арсенальной до площади Славы. Там ранее правоохранители поставили рамки металлоискателей.

Шествие сопровождается советскими фронтовыми песнями. Пока на Арсенальной собралось около полтысячи человек.

Ранее 9 мая память жертв Второй мировой войны возле Вечного огня почтил президент Украины Петр Порошенко.