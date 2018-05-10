Для повышения стоимости проезда в Киеве есть ряд объективных причин - Поворозник

В КГГА повышение стоимости проезда аргументируют тем, что водителям нужно повысить зарплату, поскольку за нынешние деньги работать в коммунальном транспорте желающих мало.

Поворозник говорит, что в Киеве нужно поднять стоимость проезда

Для повышения стоимости проезда в Киеве существует ряд объективных причин. Поэтому городские власти изучает такую возможность, а специалисты завершают необходимые расчеты. Об этом в интервью изданию Сегодня сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

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“С момента последнего повышения тарифов на проезд значительно возросла стоимость дизельного топлива (с 19,44 до 24,06 гривны за литр), электроэнергии (с 1,98 до 2,29 гривны за кВт / ч), основных материалов, запчастей и комплектующих“, - отметил он.

Чиновник рассказал, что в коммунальных предприятиях открыты более полутысячи вакансий водителей, но мало кто хочет работать в общественном транспорте за такую зарплату, потому одни идут в частные компании, другие едут работать в ЕС - ведь даже в соседней Польше водителям платят около тысячи евро.

“Таким образом мы теряем профессиональных работников, и если такая тенденция сохранится, то через некоторое время за руль коммунального транспорта некому будет садиться. Мы не можем допустить такой ситуации, поэтому зарплату водителям нужно повышать, а для этого нужны дополнительные средства“, - сказал Поворозник.

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Он отметил, что общественный транспорт должен быть безопасным для пассажиров.

“Сегодня долги предприятий растут, денег на нормативные ремонты и закупку нового подвижного состава не хватает. Это сказывается не только на качестве, но и на безопасности предоставления транспортных услуг. В первую очередь от этого могут пострадать пассажиры, которые ежедневно пользуются услугами общественного транспорта. Чтобы это вовремя предотвратить, необходимо закупать новый подвижной состав и качественно ремонтировать старый, что в свою очередь требует средств“, - рассказать представитель КГГА.

По его словам, за последние два года городские власти обновила транспортный парк на 100 автобусов, 45 трамваев и 17 троллейбусов. Однако 80% подвижного состава не обновлялось в течение 20-40 лет и, соответственно, невозможно говорить о гарантиях безопасной работы устаревшего транспорта. Сейчас требуют замены 320 автобусов, 322 троллейбуса и 215 трамваев.

В метрополитене работает 122 эскалатора, 27 из них отработали уже более 50 лет (процент изношенности 98%), в том числе на станциях Арсенальная, Крещатик, Университет, Вокзальная, и в ближайшие годы их нужно будет полностью заменить. Обновления требуют также объекты вентиляционной инфраструктуры, системы пожарной защиты и освещения. Но средств на все это у транспортных предприятий не хватает.

“Чтобы транспортные предприятия Киева работали, мы дотируем из бюджета города 1,8 миллиарда гривен ежегодно. Эти средства необходимы для обновления подвижного состава, строительства новых станций метро, на замену эскалаторов, срок эксплуатации которых заканчивается, повышение заработной платы водителям. Также в рамках строительства и запуска двух станций метрополитена на Виноградарь запланировано приобрести 40 вагонов метро для обеспечения графика движения на Сырецко-Печерской линии. И на это нужны деньги“, - подчеркнул Поворозник.

Кроме того, он рассказал о планах развития транспортной инфраструктуры города и повышение качества услуг. В планах внедрения и совершенствования интеллектуальных систем общественного транспорта: АСДУ (Автоматизированная система диспетчерского управления), единого диспетчерского центра, электронного билета, электронной системы учета пассажиропотока, установление средств учета топлива в автобусах и электроэнергии в электротранспорте, новых современных остановочных комплексов с электронными табло.

Он отметил, что бесплатный проезд для льготников будет сохранен, то есть социально уязвимые группы населения будут защищены. Это касается пенсионеров, школьников, ветеранов АТО, многодетных и других категорий.