Проезд в метро будет бесплатный для пассажиров в вышиванках 17 мая
17 мая Украина будет праздновать День Вышиванки. Дирекция киевского метрополитена распорядилась, чтобы в этот день все киевляне и гости столицы, кто оденет нициональную одежду, смогли проехать совершенно бесплатно.
Об этом сообщила пресс-служба столичного метрополитена.
“17 мая вышиванка - ваш проездной!“ - говорится в сообщении.
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Сообщается, что акция будет проходить только 17 мая с 8:00 до 11:00. Бесплатным проездом можно будет воспользоваться на станциях метро Майдан Независимости, Крещатик, Золотые Ворота, Лыбидская, Университет и Арсенальная.
Отметим, ежегодно День вышиванки отмечается в третий четверг мая. В этом году праздник приходится на 17 мая.
Как сообщалось, в Киеве с 14 июля подорожает проезд в метро.