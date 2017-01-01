Депутата Киевсовета Крымчака отправили под суд

Дело касается земельных махинаций, обвинение подготовлено по четырем статьям УК.

Специализированная антикоррупционная прокуратура утвердила обвинительный акт против депутата Киевского городского совета Сергея Крымчака (фракция Еднисть) по четырем статьям Уголовного кодекса и передала его на рассмотрение в Шевченковский районный суд столицы.

Об этом сообщила пресс-служба САП.

Крымчак обвиняется в подделке документов (ч. 3, 4 ст. 358 УК), завладении чужим имуществом (ч. 5 ст. 191 УК), отмывании преступных доходов (ч. 2 ст. 209 УК) и недостоверном декларировании (ст. 366-1 УК).

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По версии следствия, Крымчак, который одно время был секретарем комиссии Киевсовета по вопросам земельных отношений, на основании поддельных документов завладел земельным участком в Шевченковском районе Киева, где в дальнейшем началось строительство многоквартирного дома.

“С целью скрыть незаконное происхождение земучастка депутат организовал внесение прав на него в уставный капитал компании, которая формально была передана застройщику, но фактически осталась под контролем подозреваемого“, - отметили впрокуратуре.

Во время досудебного расследования земучасток был арестован, а строительные работы остановлены.

Также в декларации Крымчака за 2016 год нашли недостоверную информацию о получении займа от родственника на сумму 4,1 млн гривен.

Кроме депутата, в деле проходит еще один соучастник.

Как сообщалось, этот депутат был задержан 14 сентября детективами Национального антикоррупционного бюро. 19 сентября 2017 года Крымчак вышел из Лукьяновского СИЗО, после внесения залога 1,4 млн гривен.