В Киеве мужчина зарезал собственного отца

Убийство произошло во время семейной ссоры.

В Деснянском районе Киева произошло убийство на почве семейной ссоры. Сын зарезал собственного отца. Об этом сообщает отдел коммуникации ГНПУ в Киеве. Правоохранителям удалось сразу же задержать подозреваемого, открыто уголовное производство.

Инцидент произошел в ходе семейной ссоры kyiv.npu.gov.ua

Читай также: В Сумской области родители убили 4-х летнюю дочь за отказ ужинать

В полицию от врачей поступило сообщение, что в квартире на проспекте Владимира Маяковского от полученных ранений скончался мужчина. По адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа районного и Главного управления полиции, кинологи со служебными собаками, экипажи патрульных полицейских.

На месте работали несколько отрядов полиции kyiv.npu.gov.ua

По прибытию правоохранители опросили членов семьи и выяснили, что накануне хозяин дома поссорился со своим 44-летним сыном, после чего между ними возникла драка. В результате злоумышленник несколько раз ударил палкой по голове отца, а затем нанес ему ножевое ранение. Врачи “скорой“ на месте констатировали смерть мужчины.

По словам жены потерпевшего, сын нигде не работал и постоянно требовал деньги от родителей. На этой почве у них часто возникали семейные конфликты.

Правонарушитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Криминалисты изъяли вещественные доказательства и направили их на экспертное исследование.

Отцеубийцу удалось задержать сразу же kyiv.npu.gov.ua

По данному факту следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об объявлении фигуранту подозрения и избрании меры пресечения. Ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что под Киевом парень, встряв в семейную ссору, случайно убил собственного будущего тестя. Он толкнул отца своей девушки, отчего пострадавший получил смертельную травму.