В Киеве поймали копа-наркоторговца - СБУ

Полицейский продавал психоактивные вещества при участии двух сообщников.

В Киеве СБУ разоблачила работника криминальной полиции, который организовал схему сбыта наркотиков. Об этом сообщает пресс-центр Службы Безопасности Украины.

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Правоохранители установили, что старший оперуполномоченный одного из райуправлений Нацполиции столицы систематически торговал коноплей К противозаконным действиям полицейский привлек еще двух сообщников, которые получали наркотики и помогали их продавать.

Правонарушителя взяли с поличным - во время продажи партии каннабиса ssu.gov.ua

Сотрудники СБУ задержали старшего лейтенанта полиции в Дарницком районе Киева. Неподалеку от места работы они вместе с сообщником пытались продать очередную партию наркосодержащего растения. Ее стоимость составила двадцать тысяч гривен.

Еще одного сообщника правоохранители задержали по адресу проживания в столице.

Мужчина торговал с двумя сообщниками ssu.gov.ua

Сейчас в рамках уголовного производства всем трем задержанным объявлено о подозрении в свершении преступления по ч. 2 ст. 307 УК. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Напомним, аналогичная ситуация произошла в Николаеве, где полицейский с сообщниками сбывали наркотики и были задержаны в порядке той же статьи.