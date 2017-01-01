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В Киеве поймали копа-наркоторговца - СБУ

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Полицейский продавал психоактивные вещества при участии двух сообщников.
СБУ задержала копа-наркоторговца
СБУ задержала копа-наркоторговца
ssu.gov.ua

В Киеве СБУ разоблачила работника криминальной полиции, который организовал схему сбыта наркотиков. Об этом сообщает пресс-центр Службы Безопасности Украины.

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Правоохранители установили, что старший оперуполномоченный одного из райуправлений Нацполиции столицы систематически торговал коноплей К противозаконным действиям полицейский привлек еще двух сообщников, которые получали наркотики и помогали их продавать.

Правонарушителя взяли с поличным - во время продажи партии каннабиса
Правонарушителя взяли с поличным - во время продажи партии каннабиса
ssu.gov.ua

Сотрудники СБУ задержали старшего лейтенанта полиции в Дарницком районе Киева. Неподалеку от места работы они вместе с сообщником пытались продать очередную партию наркосодержащего растения. Ее стоимость составила двадцать тысяч гривен.

Еще одного сообщника правоохранители задержали по адресу проживания в столице.

Мужчина торговал с двумя сообщниками
Мужчина торговал с двумя сообщниками
ssu.gov.ua

Сейчас в рамках уголовного производства всем трем задержанным объявлено о подозрении в свершении преступления по ч. 2 ст. 307 УК. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Напомним, аналогичная ситуация произошла в Николаеве, где полицейский с сообщниками сбывали наркотики и были задержаны в порядке той же статьи. 

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Теги: Киев, полиция, наркотики
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