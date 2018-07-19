Под Винницей нелюди содрали с собаки кожу живьем (Фото 18+)

Некоторое время собака была жива, но скончалась в ветеринарной клинике.

В Тяжилове неизвесные изверги содрали живьем кожу с собаки. Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

Животное умерло в клинике dtp.kiev.ua

В девять часов в редакцию позвонила женщина и попросила приехать. В городе Тяжилов, Винницкой области, на улице Антонова, 50, обнаружилась собака, с которой наполовину живьем была содрана кожа.

В районе нашли еще одну собаку с такими же травмами dtp.kiev.ua

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“Действительно:стоит, трясется, к рукам не идет, уколоть снотворное некуда, одна сплошная рана. Полчаса ходили за ней, пока не изловчился Юра и не уколол. Еще час ждали, пока заснет, пришлось подколоть. Пока пес засыпал, вызвала полицию. Ребята были в шоке от увиденного. Мы повезли собаку к Денису, в Вип Хвост (ветеринарная клиника - Ред.) Следом выехала следственная группа“, - говорится в сообщении.

Полиция разыскивает виновных dtp.kiev.ua

Собаку отвезли в ветеринарную клинику, однако позже стало известно что животное умерло от травм и сильных побоев. Сообщается, что в том же районе нашли еще одну с такими же травмами, живую.

Напомним, ранее сообщалось о живодерах, которые в Запорожье сожгли живьем нескольких щенков.