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Под Винницей нелюди содрали с собаки кожу живьем (Фото 18+)

Комментариев: 7
Некоторое время собака была жива, но скончалась в ветеринарной клинике.
В Киеве нелюди живьем содрали кожу с собаки
В Киеве нелюди живьем содрали кожу с собаки
dtp.kiev.ua

В Тяжилове неизвесные изверги содрали живьем кожу с собаки. Об этом сообщается на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

Животное умерло в клинике
Животное умерло в клинике
dtp.kiev.ua

В девять часов в редакцию позвонила женщина и попросила приехать. В городе Тяжилов, Винницкой области, на улице Антонова, 50, обнаружилась собака, с которой наполовину живьем была содрана кожа. 

В районе нашли еще одну собаку с такими же травмами
В районе нашли еще одну собаку с такими же травмами
dtp.kiev.ua

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“Действительно:стоит, трясется, к рукам не идет, уколоть снотворное некуда, одна сплошная рана. Полчаса ходили за ней, пока не изловчился Юра и не уколол. Еще час ждали, пока заснет, пришлось подколоть. Пока пес засыпал, вызвала полицию. Ребята были в шоке от увиденного. Мы повезли собаку к Денису, в Вип Хвост (ветеринарная клиника - Ред.) Следом выехала следственная группа“, - говорится в сообщении. 

Полиция разыскивает виновных
Полиция разыскивает виновных
dtp.kiev.ua

Собаку отвезли в ветеринарную клинику, однако позже стало известно что животное умерло от травм и сильных побоев. Сообщается, что в том же районе нашли еще одну с такими же травмами, живую. 

Напомним, ранее сообщалось о живодерах, которые в Запорожье сожгли живьем нескольких щенков. 

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Теги: Винницкая область, собака, раны, живодеры, содрали кожу, живьем, жестокость, нелюди
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Комментариев (7)
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Zaporojanka1    19.07.2018, 15:52
Оценка:  0
Zaporojanka1
Таких выродков надо убивать без суда .
Древний_Язычник    19.07.2018, 15:05
Оценка:  +5
Древний_Язычник
итить колотить.. и такие недолюдки живут рядом...
ultradetka    19.07.2018, 14:58
Оценка:  +4
ultradetka
Сволочи
Абракадобр    19.07.2018, 14:55
Оценка:  -4
Абракадобр
Майданутая молодёжь.
Абракадобр    19.07.2018, 15:50
Оценка:  -1
Абракадобр
Для непонятливых-люди выросли при новых правилах жизни-убивать того,кто один или слабее-можно и нужно...
Артем    19.07.2018, 14:47
Оценка:  +8
Артем
В ато иди кожу сдирай,тварь! Там такие же как ты. Я буду очень надеятся, что ты сдохнешь скоро, за то что ты делаешь!
KIBARG    19.07.2018, 14:40
Оценка:  +9
KIBARG
Почему при таком желании уничтожать не отправиться на войну, где это легатьно? Трусость, что там могут дать отпор?
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