Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве сгорела дотла однокомнатная квартира

Комментариев: 0
Полиция эвакуировала 20 человек жителей подъезда.
В Киеве сгорела дотла однокомнатная квартира
© kiev.informator.ua
Фото 1/12
  • В Киеве на Рокоссовского сгорела дотла однокомнатная квартира
  • В Киеве на Рокоссовского сгорела дотла однокомнатная квартира
  • В Киеве на Рокоссовского сгорела дотла однокомнатная квартира
  • В Киеве на Рокоссовского сгорела дотла однокомнатная квартира
  • В Киеве на Рокоссовского сгорела дотла однокомнатная квартира
  • В Киеве на Рокоссовского сгорела дотла однокомнатная квартира
  • В Киеве на Рокоссовского сгорела дотла однокомнатная квартира
  • В Киеве на Рокоссовского сгорела дотла однокомнатная квартира
  • В Киеве на Рокоссовского сгорела дотла однокомнатная квартира
  • В Киеве на Рокоссовского сгорела дотла однокомнатная квартира
  • В Киеве на Рокоссовского сгорела дотла однокомнатная квартира
  • В Киеве на Рокоссовского сгорела дотла однокомнатная квартира
В Киеве сгорела дотла однокомнатная квартира
В Киеве на Рокоссовского сгорела дотла однокомнатная квартира
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

В Киеве в результате ночного пожара сгорела однокомнатная квартира на третьем этаже жилого дома. Об этом в пятницу, 20 июля, сообщает Информатор

Читай также: В Одессе квартира провалилась в подвал

Сообщается, что вызов на линию 101 поступил около 03:00. Горела квартира на ул. Рокоссовского 3В. Пламя охватило жилое помещение площадью около 30 кв.м. 

Пожарные и сотрудники полиции эвакуировали жильцов подъезда, на улицу вывели около 20 человек

Квартира сгорела полностью. К счастью, обошлось без пострадавших. На месте работали 4 единицы основной и специальной техники. Также дежурила патрульная полиция и медики. Причину пожара установит следствие.

Напомним, в эту же ночь в Киеве сгорело два автомобиля одного владельца. Хозяин машин уверен, что это был поджог.

Поделись:
Теги: Киев, пожар, квартира, эвакуация
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь