В Киеве сгорела дотла однокомнатная квартира

Полиция эвакуировала 20 человек жителей подъезда.

В Киеве на Рокоссовского сгорела дотла однокомнатная квартира

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В Киеве в результате ночного пожара сгорела однокомнатная квартира на третьем этаже жилого дома. Об этом в пятницу, 20 июля, сообщает Информатор.

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Сообщается, что вызов на линию 101 поступил около 03:00. Горела квартира на ул. Рокоссовского 3В. Пламя охватило жилое помещение площадью около 30 кв.м.

Пожарные и сотрудники полиции эвакуировали жильцов подъезда, на улицу вывели около 20 человек

Квартира сгорела полностью. К счастью, обошлось без пострадавших. На месте работали 4 единицы основной и специальной техники. Также дежурила патрульная полиция и медики. Причину пожара установит следствие.

Напомним, в эту же ночь в Киеве сгорело два автомобиля одного владельца. Хозяин машин уверен, что это был поджог.