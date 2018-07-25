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В центре Киева мужчина пытался покончить с собой, бросаясь под авто

Комментариев: 2
Мужчина, вероятнее всего, находился под действием психотропных веществ.
Мужчину госпитализировали
Мужчину госпитализировали
скриншот из видео

В центре Киева на улице Богдана Хмельницкого, 10, в среду, 25 июля, мужчина в неадекватном состоянии пытался свести счеты с жизнью, бросаясь под машины.

Об этом сообщает Информатор.

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Около 7:15 возле мужчины уже находились сотрудники полиции, а также скорая помощь. По словам полиции, он пытался покончить жизнь самоубийством, бросаясь под колеса проезжающих мимо автомобилей. По их мнению, мужчина, вероятнее всего, находился под действием психотропных веществ. Ему пытались оказать помощь на месте, но позже госпитализировали в больницу.

Как сообщалось 27 июня, в Николаеве молодой актер бросился под поезд.

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Теги: Киев, авто, самоубийца
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Комментариев (2)
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dron29    25.07.2018, 11:29
Оценка:  +3
dron29
Мустафа Наем?)))
РАЗГЕЛЬДЯЙ    25.07.2018, 11:39
Оценка:  +2
РАЗГЕЛЬДЯЙ
Он самый
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