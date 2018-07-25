В центре Киева мужчина пытался покончить с собой, бросаясь под авто

Мужчина, вероятнее всего, находился под действием психотропных веществ.

В центре Киева на улице Богдана Хмельницкого, 10, в среду, 25 июля, мужчина в неадекватном состоянии пытался свести счеты с жизнью, бросаясь под машины.

Об этом сообщает Информатор.

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Около 7:15 возле мужчины уже находились сотрудники полиции, а также скорая помощь. По словам полиции, он пытался покончить жизнь самоубийством, бросаясь под колеса проезжающих мимо автомобилей. По их мнению, мужчина, вероятнее всего, находился под действием психотропных веществ. Ему пытались оказать помощь на месте, но позже госпитализировали в больницу.

Как сообщалось 27 июня, в Николаеве молодой актер бросился под поезд.