В Киеве подожгли баржу: задержаны пьяные подростки

Подростки заявляют, что не поджигали баржу и не курили, когда заходили на нее незадолго до пожара.

В Киеве возле Рыбальского моста загорелась баржа. По подозрению в поджоге задержали компанию пьяных подростков, однако те свою вину отрицают. Об этом в четверг, 26 июля, сообщает Информатор.

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Как сообщается, возгорание началось в ночь на 26 июля, возле Рыбальского моста со стороны Верхнего Вала. Баржа горела прямо на воде, выгорела дотла. К моменту приезда пожарных, сооружение было полностью охвачено пламенем. По словам местных жителей, несколько лет назад эта баржа уже горела.

На момент пожара на барже никого не было, обошлось без пострадавших. На место оперативно выехали спецслужбы. Пожар тушили 5 единиц основной и специальной техники, также дежурила карета cкорой и полиция. Спустя некоторое время подъехала следственно-оперативная группа для установления возможных причин возгорания.

На месте оказалась компания молодых ребят, которые могли совершить неумышленный поджог. Выяснилось, что двое парней и девушка были на барже за некоторое время до начала пожара. Молодые люди рассказали, что просто отдыхали там, не курили и никакого поджога не совершали. Также они признались, что употребляли алкоголь.

Еще одну версию пожара на месте сообщил очевидец. По его словам, арендатор уже больше трех лет не платит аренду, что и могло побудить владельца территории совершить поджог баржи, якобы в интересах бизнеса. Однако истинную причину возгорания установит следствие.

Напомним, 20 июля в Киеве сгорела дотла однокомнатная квартира. Полиция эвакуировала жильцов подъезда.