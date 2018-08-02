На Печерске полиция задержала прыгуна по крышам авто

Полицейские задержали молодого человека за совершение хулиганских действий.

Парень пояснил, что он блогер и снимал видео для своей страницы в соцсети kyiv.npu.gov.ua

В Киеве в четверг, 2 августа, на спецлинию 102 позвонил мужчина и сообщил, что на бульваре Дружбы Народов на Печерске неизвестный прыгает по припаркованным автомобилям.

Об этом сообщил отдел коммуникаций Национальной полиции в Киеве.

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“Записи с камер видеонаблюдения и показания свидетелей подтвердили причастность 24-летнего местного жителя к совершению хулиганских действий. Полицейские отобрали заявления у владельцев двух автомобилей. Сумма нанесенного действиями злоумышленника ущерба устанавливается “, - говорится в сообщении.

Сотрудники полка полиции особого назначения за несколько минут поймали злоумышленника. Им оказался 24-летний местный житель.

Парня доставили в Печерское управление полиции для выяснения обстоятельств. В своих объяснениях парень указал, что он блогер и снимал видео для своей страницы в соцсети.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебного расследования. Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы. Парня отпустили под личное обязательство.

Как сообщалось 2 июля, На Крещатике в Киеве полицейские задержали парня, который пробежался по крыше патрульного автомобиля. Свидетели инцидента успели его заснять.

Также 30 июня в Киеве хулиган пробежался по полицейской машине.