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Возле киевской заправки сгорело авто

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Автомобиль был с газобаллонной системой.
Водитель успел спастись
Водитель успел спастись
скриншот из видео

В Киеве ночью на улице Богатырской вблизи автозаправки загорелся автомобиль Skoda, к счастью, водитель успел выпрыгнуть.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

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Известно, что автомобиль был оборудован газобаллонной системой. Водитель успел покинуть машину и не пострадал. Причину возгорания выясняют правоохранители. 

Как сообщалось 19 июня, под Киевом в ДТП сгорела девушка, водитель в реанимации.

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Теги: пожар, авто, заправка, Киев
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