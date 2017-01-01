Возле киевской заправки сгорело авто
Автомобиль был с газобаллонной системой.
В Киеве ночью на улице Богатырской вблизи автозаправки загорелся автомобиль Skoda, к счастью, водитель успел выпрыгнуть.
Об этом сообщает Киев Оперативный.
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Известно, что автомобиль был оборудован газобаллонной системой. Водитель успел покинуть машину и не пострадал. Причину возгорания выясняют правоохранители.
Как сообщалось 19 июня, под Киевом в ДТП сгорела девушка, водитель в реанимации.