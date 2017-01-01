В Киеве водитель Mercedes заживо сгорел в автомобиле

Спасатели отметили, что пожар в Мерседесе случился в результате ДТП.

В Голосеевском районе Киева 6 августа во время тушения пожара в автомобиле, спасатели ГСЧС обнаружили обгоревшее тело мужчины. Установлено, что погибший- водитель авто, который сгорел вместе с машиной. Об этом сообщает ГСЧС Украины на странице в Facebook.

По словам спасателей, 6 августа, в 2:40 в оперативно-координационный центр поступило сообщение о том, что на ул. Саперно-Слободской, 29 произошло ДТП.

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“Как оказалось, водитель автомобиля Mercedes не справился с управлением и столкнулся с электроопорой, в результате чего в автомобиле возник пожар. Не теряя времени, бойцы приступили к тушению пожара. В 2:59 возгорание было локализовано, а в 3: 08-ликвидировано. В результате пожара автомобиль выгорел полностью. Во время тушения пожара бойцы обнаружили в автомобиле тело человека“, - рассказали в пресс-службе.

Пожарные добавили, что обстоятельства дорожно-транспортного происшествия и личность погибшего человека устанавливают правоохранительные органы.

Напомним, ранее сообщалось, что в ДТП в Ровно погиб военный.