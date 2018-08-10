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На Печерске владелец квартиры отстреливался от коллекторов - СМИ

Комментариев: 3
Конфликт произошел между владельцем квартиры и сотрудниками коллекторской фирмы.
Прибывшие "выбивать долги" мужчины высверлили замки в квартире киевлянина
Прибывшие "выбивать долги" мужчины высверлили замки в квартире киевлянина
http://dveri-mezhkomnatnyedoma.ru

В Печерском районе Киева на Кловском спуске, 10, утром, 9 августа, коллекторы взяли на себя полномочия исполнительной службы, полиции и суда и пытались самовольно взломать замки и выселить человека из квартиры в центре Киева.

Об этом сообщает Страна со ссылкой на собственные источники в Нацполиции.

В дежурную часть полиции Киева позвонила жительница Кловского спуска и сообщила, что в ее доме звучат выстрелы, а у парадного собралась толпа из двух десятков незнакомых ей людей, которые в этом доме точно не живут.

Прибывшие на место оперативники выяснили, что в доме произошла стрельба из-за попытки коллекторской фирмы взломать дверь в квартиру, по их мнению, должника и выселить его. Полицейским коллекторы предоставили выписку из Госреестра имущественных прав с информацией о том, что квартира уже принадлежит им, а бывший собственник не хочет выселяться.

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В то же время 58-летний киевлянин, который находился в спорной квартире, рассказал свою версию событий. По его словам он имеет на руках решение Печерского суда о наложении ареста на его квартиру в связи с незаконными попытками перерегистрировать ее на подставных лиц коллекторской фирмы. У него действительно есть кредит под залог этой квартиры, однако решения суда о том, что квартира переходит в собственность кредиторов нет.

Да и по закону, чтобы принудительно выселить человека нужно предписание исполнительной службы и присутствие полиции.

Вместо этого коллекторы, со слов киевлянина, прибыли с сотрудниками одного из охранных агентств и начали сверлить дрелью замки. В это время, чтобы их отпугнуть, он из окна выстрелил в воздух несколько раз из стартового пистолета. От стрельбы к счастью никто не пострадал.

Полиция изъяла пистолет на экспертизу и завела дело по ст.356 УК Украины - “Самоуправство“ и разбирается, почему коллекторы взяли на себя полномочия исполнительной службы, полиции и суда и пытались самовольно взломать замки и выселить человека из квартиры в центре Киева.

Как сообщалось 19 июня, за долги киевлянам начали перекрывать канализацию.

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Теги: долг, залог, квартира, Печерск, Киев, коллектор
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Комментариев (4)
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dsol    10.08.2018, 12:23
Оценка:  0
dsol
Полезли бы ко мне, остались без яиц в 3 секунды...как думаете кто их крышует? подсказка...толпа народу в цирке в центре Киева
me_Hungry    10.08.2018, 12:14
Оценка:  +2
me_Hungry
Лезли бы ко мне, я бы в воздух не стрелял!
zZAVXOZz    10.08.2018, 12:04
Оценка:  +15
zZAVXOZz
коллекторов стрелять как бешеных псов
SETTY5    10.08.2018, 11:18
Оценка:  +18
SETTY5
В 90х они назывались рекетирами а сейчас коллекторы. Слова - разные суть - одна.
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