Киевавтодор закупил снегоплавильные комплексы на 31,5 млн гривен

Ориентировочная стоимость закупки 2 единиц составляет 31 480 000 гривен.

Коммунальное предприятие Киевавтородор объявило тендер на поставку двух снегоплавильных машин, стоимость которых в сумме составила 31, 5 миллиона гривен. Об этом в среду, 15 августа, сообщило издание Українські Новини со ссылкой на объявление в в электронной системе публичных закупок ProZorro.

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Ориентировочная стоимость закупки 2 единиц составляет 31 480 000 гривен.

Аукцион пройдет 23 октября.

Согласно технической документации, снегоплавильная машина должна быть смонтирована на шасси двухосного прицепа, мобильная и автономная (перемещение к заданному месту осуществляется буксировкой).

Плавление снега происходит с помощью погружного элемента, который работает на дизельном топливе.

Продуктивность машины должна составлять не менее 60 тонн снега в час при температуре -1 ºС и не менее 50 тонн снега в час при температуре -10 ºС.

Напомним, ранее сообщалось, что Киевпасстранс потратил 10 миллионов гривен на подъемники для инвалидов в 2016 году, и с тех пор ни один из них не работает.