В Киеве трех депутатов облили нечистотами возле Кабмина

Помимо депутатов, неизвестным веществом с резким неприятным запахом облили еще одну женщину, участвовавшую в акции протеста.

В Киеве во время Всеукраинской акции протеста профсоюзов злоумышленники облили неизвестным веществом двух народных депутатов о БПП, Сергея Каплина и Александра Сугоняко.

Об этом сообщает Укринформ.

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Отмечается, что неизвестные лица облили двух депутатов от БПП Сергея Каплина и Александра Сугоняко, и одну женщину - участницу акции протеста. В результате правоохранители взяли под усиленную охрану здание правительства.

Правоохранители рассказали, что задержали двух людей, которых, вероятнее всего, доставят в Печерский райотдел полиции Киева.

Обновление

Трех участников акции протеста профсоюзов и в частности народного депутата от БПП Сергея Каплина облили нечистотами. Соответствующее видео инцидента выложил в Facebook Вадим Рабинович.

Сам Каплин в комментарии Украинской правде подтвердил, что его облили смесью земли и фекалий. Нардеп утверждает, что ему известен организатор этой провокации.

“Это Алексей Сердюк. Мы у него забрали телефон, увидели всю переписку. За эту провокацию заплатили 300 долларов“, - сказал Каплин.

В то же время нардеп истолковал этот инцидент на свой вкус: “Это все к повышению пенсий“.

Напомним, 17 октября Федерация профсоюзов Украины проводит в Киеве второй этап всеукраинской акции протеста.

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Участие в акции принимают несколько тысяч человек. Они прошли от парка Шевченко до правительственного квартала, держа в руках флаги с символикой профсоюзов и плакаты с надписями “Нет бессмысленным реформам“, “Медикам достойную оплату труда“.

Участники акции требуют от правительства отменить постановление № 817, которое, по их словам, забирает в собственность государства имущество украинских профсоюзов.