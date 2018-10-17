В Киеве трех депутатов облили нечистотами возле Кабмина
В Киеве во время Всеукраинской акции протеста профсоюзов злоумышленники облили неизвестным веществом двух народных депутатов о БПП, Сергея Каплина и Александра Сугоняко.
Об этом сообщает Укринформ.
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Отмечается, что неизвестные лица облили двух депутатов от БПП Сергея Каплина и Александра Сугоняко, и одну женщину - участницу акции протеста. В результате правоохранители взяли под усиленную охрану здание правительства.
Правоохранители рассказали, что задержали двух людей, которых, вероятнее всего, доставят в Печерский райотдел полиции Киева.
Обновление
Трех участников акции протеста профсоюзов и в частности народного депутата от БПП Сергея Каплина облили нечистотами. Соответствующее видео инцидента выложил в Facebook Вадим Рабинович.
Сам Каплин в комментарии Украинской правде подтвердил, что его облили смесью земли и фекалий. Нардеп утверждает, что ему известен организатор этой провокации.
“Это Алексей Сердюк. Мы у него забрали телефон, увидели всю переписку. За эту провокацию заплатили 300 долларов“, - сказал Каплин.
В то же время нардеп истолковал этот инцидент на свой вкус: “Это все к повышению пенсий“.
Напомним, 17 октября Федерация профсоюзов Украины проводит в Киеве второй этап всеукраинской акции протеста.
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Участие в акции принимают несколько тысяч человек. Они прошли от парка Шевченко до правительственного квартала, держа в руках флаги с символикой профсоюзов и плакаты с надписями “Нет бессмысленным реформам“, “Медикам достойную оплату труда“.
Участники акции требуют от правительства отменить постановление № 817, которое, по их словам, забирает в собственность государства имущество украинских профсоюзов.