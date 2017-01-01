В Киеве за сутки произошло более 300 прорывов труб

В столице после начала подачи воды произошло множество прорывов труб. Больше всего повреждений в Подольском и Оболонском районах.

В Киеве массово прорвало трубы после запуска котельных Петр Пантелеев/Facebook

После включения горячего водоснабжения в Киеве было зафиксировано более 300 повреждений водопровода. Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Петр Пантелеев на своей странице в Facebook вечером в четверг, 18 октября.

По его словам, последствия аварий устраняют 34 аварийно-восстановительные бригады Киевтеплоэнерго.

"Работают круглосуточно. Стараемся максимально оперативно восстановить горячую воду всем, кто еще остался без нее", - добавил Пантелеев.

Ранее сообщалось о 120 прорывах.

Напомним, горячее водоснабжение в столице власти обещали подключатьпоследовательно, начиная с 15 октября.

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