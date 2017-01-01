В Киеве судили убийцу, закатавшего тело жертвы в бетон

Погибшему было 65 лет, конфликт между знакомыми произошел из-за кражи ноутбука.

В Киеве в результате ссоры двух приятелей один из них убил другого, а потом залил тело бетоном.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Год назад в Подольское управление полиции с заявлением обратилась женщина. Она сообщила о том, что давно не виделась со своим отцом и он не выходит на связь. Правоохранители провели розыскные мероприятия и установили, что мужчину убили.

Читай также: В Запорожье вычислили убийц, закатавших девушку в бетон

Полиция задержала преступника, им оказался 34-летний киевлянин. Сам мужчина признался полицейским, что друг начал его обвинять в краже ноутбука и тогда возник конфликт. В результате злоумышленник ударил его несколько раз гантелью по голове. Чтобы скрыть следы преступления, правонарушитель спустил тело в подвал, расположенный в гараже, где засыпал дюбелями и залил тело бетоном.

Злоумышленнику грозит восемь лет тюрьмы за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщалось, 1 февраля в ходе проведения следственных действий в частном доме, где произошло убийство, под слоем бетона были найдены останки человека.