Под Киевом изъяли почти 500 тонн контрафактного топлива

Правоохранители провели оперативные закупки топлива и проверили образцы.

Правоохранители в рамках уголовного производства, начатого по факту введения в оборот опасной продукции, обнаружили на территории Киевской области более 500 тонн контрафактных горюче-смазочных материалов.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры столицы.

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Основанием для проведения обысков стали результаты исследований образцов топлива, полученные в ходе проведения оперативной закупки, которые показали, что данная продукция изготовлена ​​из некачественного сырья и не соответствует государственным стандартам.

Также на территории Голосеевского района столицы были зафиксированы факты деятельности нефтебаз по хранению горюче-смазочных материалов без имеющихся на время обыска каких-либо разрешительных документов на данный вид деятельности.

"В ходе следственных действий в местах хранения и сбыта нефтепродуктов изъято финансовую документацию, а также образцы, которые будут направлены для проведения соответствующих экспертиз. Также судом решается вопрос о наложении ареста на изъятое имущество", - сообщили в прокуратуре.

Досудебное расследование уголовного производства по ст. 227 УК Украины продолжается. Проводятся все необходимые следственные (розыскные) действия, направленные на установление обстоятельств совершения уголовного преступления и лиц, его совершивших.

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