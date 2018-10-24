В Киеве фура упала на бок и перекрыла движение
В Киеве на улице Академика Заболотного в среду, 24 октября, перевернулась многотонная фура. Об этом сообщает Информатор.
Авария случилась около 12:00. Фура ехала по улице Академика Заболотного в сторону Столичного шоссе. Предварительно установлено, что дальнобойщик превысил безопасную скорость и не удержал груженный грузовик на дороге. Volvo перевернулась на правый бок, снесла отбойник и зависла на краю обрыва.
Прицеп грузовика был забит ящиками с кофейной продукцией. Тягач занял две полосы движения и создал огромную пробку в обоих направлениях.
На месте работала патрульная полиция. После проведения следственных действий фуру уберут с проезжей части.
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Также сообщалось, что возле города Бровары автоцистерна с 30 тоннами спирта выехала на обочину и перевернулась.
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