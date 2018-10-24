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В Киеве фура упала на бок и перекрыла движение

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Грузовик перевернулся на правый бок, снес отбойник и завис на краю обрыва. Водителя госпитализировали с травмой руки.

В Киеве на улице Академика Заболотного в среду, 24 октября, перевернулась многотонная фура. Об этом сообщает Информатор.

Авария случилась около 12:00. Фура ехала по улице Академика Заболотного в сторону Столичного шоссе. Предварительно установлено, что дальнобойщик превысил безопасную скорость и не удержал груженный грузовик на дороге. Volvo перевернулась на правый бок, снесла отбойник и зависла на краю обрыва.

Прицеп грузовика был забит ящиками с кофейной продукцией. Тягач занял две полосы движения и создал огромную пробку в обоих направлениях.

На месте работала патрульная полиция. После проведения следственных действий фуру уберут с проезжей части.

Ранее в Полтавской области съехала в кювет и перевернулась фура со свиньями.

Также сообщалось, что возле города Бровары автоцистерна с 30 тоннами спирта выехала на обочину и перевернулась.

 

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Теги: Киев, ДТП, видео, авария, грузовик, фура, госпитализация, ограничение движения
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Источник: korrespondent.net

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