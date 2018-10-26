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В Киеве избили лидера "молодых ляшковцев": сломан нос и челюсть

Комментариев: 1
Инцидент произошел ночью в столице.
У пострадавшего также сотрясение мозга
У пострадавшего также сотрясение мозга
facebook.com/MolodizhneKrulo

В Киеве в ночь на 26 октября, был избит лидер молодежного крыла Радикальной партии Олега Ляшко Игорь Белов.

Об этом сообщила пресс-служба организации.

Партийцы обнародовали фотографии пострадавшего соратника.

Депутат Дмитрий Линько заявил, что нападавшие ждали Белова в подъезде дома, где тот проживает. Он утверждает, что пострадавшему сломали нос и челюсть. Также у него сотрясение мозга.

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Лидер Радикальной партии Олег Ляшко в свою очередь потребовал от правоохранителей тщательного расследования этого инцидента. Он считает, что Белова "наказали" за акции протеста в Укравтодоре и Нафтогазе.

Информация о происшествии зарегистрирована Подольским районным управлением столичной полиции. В настоящее время правоохранители определяются с квалификацией.

Источник в правоохранительных органах сообщил агентству Интерфакс-Украина, что скорее всего будет открыто уголовное производство по ст.125 Уголовного кодекса Украины (умышленное легкое телесное повреждение).

Как сообщалось 6 октября, в Запорожской области похитили и избили чиновника.

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Теги: избили, Радикальная партия, Олен Ляшко, Киев
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Комментариев (1)
dron29    26.10.2018, 13:08
Оценка:  +2
dron29
Сегодня ночью было как бы холодно, а пассажир в одной лёгкой рубашке лазил в парадном. Так что правдоподобнее, что выхватил где то в кабаке.
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