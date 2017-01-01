В Киеве прошел "парад зомби"

В столице накануне праздника Хэллоуина прошел "парад зомби". Участие приняли более 100 человек.

В Киеве в субботу, 27 октября, прошел "парад зомби", приуроченный к празднику Хэллоуин. Об этом сообщает Укринформ.

В акции приняли участие более ста человек. Они использовали грим для лица и были одеты в костюмы ведьм, монашек, зомби, чертей и разной другой нечистой силы.

Участники акции прошли от Золотых ворот до Софийской площади, а затем до Майдана.

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