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В Киеве прошел "парад зомби"

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В столице накануне праздника Хэллоуина прошел "парад зомби". Участие приняли более 100 человек.
В Киеве прошел зомби-парад
В Киеве прошел зомби-парад
censor.net.ua

В Киеве в субботу, 27 октября, прошел "парад зомби", приуроченный к празднику Хэллоуин. Об этом сообщает Укринформ.

В акции приняли участие более ста человек. Они использовали грим для лица и были одеты в костюмы ведьм, монашек, зомби, чертей и разной другой нечистой силы.

Участники акции прошли от Золотых ворот до Софийской площади, а затем до Майдана.

 

Cмотрите фотогалерею: В Киеве прошел "парад зомби"

 

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Также сообщалось, что в Киеве прошел Конопляный марш свободы

 

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Теги: Киев, видео, фото, парад, зомби, хеллоуин
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Источник: korrespondent.net

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